Newsblog zur US-Wahl Kuriose Szene: Biden kontert kritische Frage mit geballter Faust Von dpa , afp , reuters , jse , lim Aktualisiert am 11.07.2024 - 01:41 Uhr Lesedauer: 21 Min. US-Präsident Joe Biden: Mit einer geballten Faust hat Biden beim Nato-Gipfel die Frage einer Journalistin gekontert. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Joe Biden versucht, seine Präsidentschaftskandidatur zu retten. Auf dem Nato-Gipfel gibt er sich selbstbewusst. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Biden kontert kritische Frage mit geballter Faust

00.10 Uhr: Eine geballte Faust: Mit dieser Geste hat US-Präsident Joe Biden die Frage einer Journalistin gekontert, ob Nancy Pelosi noch hinter seiner Präsidentschaftskandidatur steht. Die Demokratin gilt als enge Vertraute des 81-Jährigen. Sie hatte sich in einem Fernsehinterview am Mittwoch geweigert, sich klar hinter ihren Parteikollegen zu stellen. "Es liegt am Präsidenten zu entscheiden, ob er kandidiert", sagte sie. "Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen, denn die Zeit wird knapp."

Zu der Szene mit der geballten Faust kam es beim Nato-Gipfel in Washington. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten versammelten sich zu einem Familienfoto. Eine Journalistin rief Biden dort die Frage zu. Bidens selbstbewusster Konter sorgte unter anderem bei Bundeskanzler Olaf Scholz, der schräg hinter ihm stand, für einen Schmunzler.

Biden, der in diesem Jahr Gipfel-Gastgeber ist, kämpft derzeit darum, seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im November zu retten. Er hatte Ende Juni bei dem Fernseh-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump einen desaströsen Auftritt hingelegt. Das fachte die Debatte über seine mentale Fitness und seine Eignung für eine weitere Amtszeit in einem ganz neuen Ausmaß an. Derzeit wird jede Regung, jeder Satz in der Öffentlichkeit des 81-Jährigen genau analysiert.

Zweifel an Biden – Druck auf US-Präsident steigt

00.00 Uhr: In der Debatte um die Präsidentschaftsbewerbung des US-Amtsinhabers Joe Biden haben hochrangige Politiker und Prominente weitere Zweifel an den Siegeschancen des Demokraten geäußert. So forderte ein erster Senator Biden zum Rückzug auf. Die ehemalige Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Mittwoch dem Sender MSNBC, der 81-Jährige müsse sich bald entscheiden. Die 84-jährige Abgeordnete vermied dabei eine klare Aussage, ob Biden antreten sollte. "Ich möchte, dass er das tut, wofür er sich entscheidet", sagte sie. "Wir alle ermutigen ihn, eine Entscheidung zu treffen, denn die Zeit wird knapp." Hier lesen Sie einen Überblick.

Die Republikaner haben indes Auskunft von drei hochrangigen Mitarbeitern im Weißen Haus verlangt. Der republikanisch geführte Aufsichtsausschuss im Repräsentantenhaus forderte sie am Mittwoch schriftlich auf, sich im Laufe des Monats für Stellungnahmen hinter verschlossener Tür bereitzuhalten. Der Ausschuss unter der Leitung von James Comer erklärte, einem früheren Mitarbeiter des Präsidenten zufolge hätten diese drei "eine schützende Blase" um ihn errichtet.

Mittwoch, 10. Juli

Hollywood-Star George Clooney fordert Bidens Rückzug

17.22 Uhr: Der Hollywood-Star George Clooney hat den US-Präsidenten Joe Biden in einem Beitrag für die "New York Times" zum Rückzug aufgefordert. Er schreibt: "Ich liebe Joe Biden, aber wir brauchen einen neuen Kandidaten." Clooney selbst bezeichnet sich als "lebenslangen Demokraten", er betrachte den Präsidenten als Freund und glaube an ihn. Doch Biden müsse die Zeichen der Zeit erkennen.

"Es ist niederschmetternd, es zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen auf der Benefizveranstaltung war, war nicht der Joe Biden des Jahres 2010", schreibt Clooney. "Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020. Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben." Biden sei ein "Held", der 2020 die Demokratie gerettet habe, aber er müsse es auch 2024 tun.

Pelosi drängt Biden zu Entscheidung: "Uns läuft die Zeit davon"