Newsblog zur US-Wahl Biden-Lager kontert Clooneys Forderung nach Rückzug Von dpa , afp , reuters , jse , lim Aktualisiert am 11.07.2024 - 12:29 Uhr Lesedauer: 22 Min. Joe Biden spricht bei einem Termin im Weißen Haus in Washington: Der US-Präsident wird derzeit häuig kritisiert. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago) Kopiert News folgen

Joe Biden versucht, seine Präsidentschaftskandidatur zu retten. Auf dem Nato-Gipfel gibt er sich selbstbewusst. Alle Informationen im Newsblog.

Biden-Lager kontert Clooneys Forderung nach Rückzug

12.25 Uhr: Nach der Forderung des US-Schauspielstars George Clooney nach einem Rückzug Joe Bidens hat das Team des US-Präsidenten seinerseits reagiert. Bei einer Spendengala, an der beide Männer teilnahmen, sei der US-Präsident drei Stunden länger als Clooney geblieben, zitiert der Sender CNN einen Sprecher des Wahlkampfteams von Joe Biden. Damit habe Biden bewiesen, dass er ausdauernder als Clooney sei.

Der Schauspieler hatte in einem Beitrag in der "New York Times" geschrieben, dass der Biden, den er vor drei Wochen auf der Spendengala gesehen hatte, "nicht der Joe Biden des Jahres 2010" gewesen sei. "Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020. Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben." Dennoch bezeichnete Clooney Biden als "Held".

Biden kontert kritische Frage mit geballter Faust

00.10 Uhr: Eine geballte Faust: Mit dieser Geste hat US-Präsident Joe Biden die Frage einer Journalistin gekontert, ob Nancy Pelosi noch hinter seiner Präsidentschaftskandidatur steht. Die Demokratin gilt als enge Vertraute des 81-Jährigen. Sie hatte sich in einem Fernsehinterview am Mittwoch geweigert, sich klar hinter ihren Parteikollegen zu stellen. "Es liegt am Präsidenten zu entscheiden, ob er kandidiert", sagte sie. "Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen, denn die Zeit wird knapp."

Zu der Szene mit der geballten Faust kam es beim Nato-Gipfel in Washington. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten versammelten sich zu einem Familienfoto. Eine Journalistin rief Biden dort die Frage zu. Bidens selbstbewusster Konter sorgte unter anderem bei Bundeskanzler Olaf Scholz, der schräg hinter ihm stand, für einen Schmunzler.

Biden, der in diesem Jahr Gipfel-Gastgeber ist, kämpft derzeit darum, seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im November zu retten. Er hatte Ende Juni bei dem Fernseh-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump einen desaströsen Auftritt hingelegt. Das fachte die Debatte über seine mentale Fitness und seine Eignung für eine weitere Amtszeit in einem ganz neuen Ausmaß an. Derzeit wird jede Regung, jeder Satz in der Öffentlichkeit des 81-Jährigen genau analysiert.

Zweifel an Biden – Druck auf US-Präsident steigt

00.00 Uhr: In der Debatte um die Präsidentschaftsbewerbung des US-Amtsinhabers Joe Biden haben hochrangige Politiker und Prominente weitere Zweifel an den Siegeschancen des Demokraten geäußert. So forderte ein erster Senator Biden zum Rückzug auf. Die ehemalige Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Mittwoch dem Sender MSNBC, der 81-Jährige müsse sich bald entscheiden. Die 84-jährige Abgeordnete vermied dabei eine klare Aussage, ob Biden antreten sollte. "Ich möchte, dass er das tut, wofür er sich entscheidet", sagte sie. "Wir alle ermutigen ihn, eine Entscheidung zu treffen, denn die Zeit wird knapp." Hier lesen Sie einen Überblick.