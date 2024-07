Newsblog zur US-Wahl Nach Attentat: Bizarres Trump-Telefonat enthüllt Von dpa , das , lim , aj , wan , jaf , jse , cc Aktualisiert am 16.07.2024 - 21:47 Uhr Lesedauer: 19 Min. Donald Trump: Er telefonierte mit RFK Jr. (Quelle: IMAGO/Carol Guzy/imago) Kopiert News folgen

US-Präsident Joe Biden bedauert eine Äußerung über seinen Konkurrenten. Donald Trump wird zum Kandidaten der republikanischen Partei gewählt. Alle Informationen im Newsblog.

CNN: Iranisches Mordkomplott gegen Trump

21.17 Uhr: Die USA haben in den letzten Wochen Hinweise auf ein iranisches Komplott zur Ermordung von Ex-Präsident Donald Trump erhalten, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Insider. Der US-Geheimdienst und Trumps Wahlkampf-Team seien vor der Kundgebung am vergangenen Samstag darüber informiert worden, berichtet ein CNN-Reporter auf X unter Berufung auf einen US-Beamten für nationale Sicherheit. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der junge Mann, der am Samstag bei einer Wahlveranstaltung auf Trump geschossen und diesen verletzt hatte, mit dem iranischen Komplott in Verbindung stehe, so CNN.

Trump-Telefonat mit RFK Jr. enthüllt

21.05 Uhr: Nach dem Attentat auf seine Person hat Donald Trump scheinbar nicht nur mit Joe Biden, sondern auch mit Robert F. Kennedy Jr. telefoniert, der als Unabhängiger im Rennen um die Präsidentschaft antritt. Das Telefonat wurde öffentlich, weil ein Mitarbeiter Kennedys das Gespräch gefilmt und auf X verbreitet hatte. Kennedy hat sich bei Trump dafür entschuldigt.

Kennedy gilt als Impf-Skeptiker – ein Thema, bei dem Trump wohl Überschneidungspunkte sieht. Er wäre für Impfungen nur in kleinen Dosen, so Trump. "Wenn du einem Baby, Bobby, einem Baby 38 verschiedene Impfungen gibst, die eigentlich für ein Pferd gedacht waren, die sind doch nicht für ein kleines Baby bestimmt."

Trump weiter: "Du siehst die Babys und sie fangen plötzlich an, sich radikal zu verändern. Ich habe es schon viel zu oft beobachtet."

Biden: "Bullseye"-Äußerung war Fehler

7.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat einen Kommentar von ihm über seinen Rivalen Donald Trump als Fehler bezeichnet. Es sei ein Fehler gewesen, dazu aufzufordern, Trump ins Visier zu nehmen, sagt Biden in einem Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob er mit seiner Rhetorik gegen den Republikaner, auf den am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt geschossen wurde, zu weit gegangen sei.

In einem Telefonat mit Spendern der Demokratischen Partei hatte Biden Anfang vergangener Woche wörtlich gesagt: "It's time to put Trump in the bullseye" – zu Deutsch etwa, es sei an der Zeit, Trump ins Visier zu nehmen.

"Ich meinte, wir sollten uns auf ihn fokussieren, darauf, was er tut", sagt Biden nun im Interview mit NBC. "Fokussieren auf seine Politik, fokussieren auf die Anzahl der Lügen, die er in der Debatte erzählt hat."

Trumps erster Auftritt nach Attentat – Verband am Ohr

5 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem großen weißen Pflaster am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft, kämpft!" Trump wirkte erschöpft.