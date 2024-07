Gelähmtes Model rührt in ARD zu Tränen

Die Reaktionen zu Bidens Rückzug Trump wettert gegen Biden Von dpa , jha Aktualisiert am 21.07.2024 - 22:25 Uhr Lesedauer: 3 Min. Donald Trump: Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident hat keine netten Worte für Biden übrig. (Quelle: Evan Vucci) Kopiert News folgen

Knapp drei Monate vor der US-Wahl steigt Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen aus. Donald Trump reagiert prompt.

Bidens Ehefrau Jill drückte kurz nach der Verkündung ihre Unterstützung aus. Sie teilte das Statement über seinen Rückzug und versah es mit zwei Herzen.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton und dessen Ehefrau, die einstige US-Außenministerin Hillary Clinton, stellen sich nach dem Rückzug von Biden hinter dessen Vize Kamala Harris als Ersatzkandidatin. "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit dem Präsidenten die Vizepräsidentin Harris zu unterstützen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr zu helfen", schrieben die Clintons in einer Stellungnahme. Jetzt sei es an der Zeit, Harris zu unterstützen und für ihre Wahl zu kämpfen. "Amerikas Zukunft hängt davon ab."

Auch der ehemalige Präsident Barack Obama zollte seinem einstigen Vize Biden Respekt für seine Entscheidung. "Joe Biden ist einer der bedeutendsten Präsidenten Amerikas und ein guter Freund und Partner für mich", schrieb er. Heute habe er zudem gezeigt, dass er "ein Patriot von höchstem Rang" sei.

Trump: Biden nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden

Donald Trump reagierte in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. "Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und er ist sicherlich nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden", schreibt der Kandidat. Er habe das Amt durch "Lügen und Fake News" erlangt und alle um ihn herum hätten gewusst, dass er nicht fit sei, das Amt auszufüllen.

Mike Johnson, Republikaner aus Louisiana und Sprecher des US-Repräsentantenhauses, warf Joe Biden und dessen Partei vor, sich undemokratisch zu verhalten. Die Demokraten würden sich selbst als "Partei der Demokratie" bezeichnen, aber hätten nun die Stimmen von 14 Millionen Amerikanern für ungültig erklärt. Außerdem griff er Kamala Harris scharf an und bezeichnete sie als eine "unfähige Grenzschutzbeauftragte".

