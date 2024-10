Elon Musk hat den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump mit einer Millionenspende im Wahlkampf unterstützt. Der 100-Jährige Jimmy Carter hat seine Stimme abgegeben. Alle Informationen im Newsblog.

Vance leugnet Trump-Niederlage von 2020

0.30 Uhr: Der republikanische Kandidat für die US-Vizepräsidentschaft, J.D. Vance, hat nach wochenlangem Zögern unmissverständlich die Niederlage von Donald Trump bei der Wahl 2020 geleugnet. Auf eine entsprechende Frage bei einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania sagte Vance am Mittwoch: "Ich glaube, es gab 2020 ernsthafte Probleme. Also, hat Donald Trump die Wahl 2020 verloren? Nicht nach den Worten, die ich wählen würde." Er gebe dabei nicht "irgendeine verrückte Verschwörungstheorie" von sich, sagte Vance. Stattdessen machte er eine Online-Zensur durch Tech-Konzerne für den Ausgang der Wahl verantwortlich.

Mittwoch, 16. Oktober

Ex-Präsident Jimmy Carter erfüllt sich letzten Wunsch

22.42 Uhr: Zwei Wochen nach seinem 100. Geburtstag hat der frühere US-Präsident Jimmy Carter seine Stimme bei der US-Präsidentschaftswahl abgegeben. Wie das von ihm gegründete Carter Center am Mittwoch mitteilte, votierte der demokratische Ex-Präsident per Briefwahl.

Vor einigen Wochen hatte er seinen Angehörigen nach Angaben der Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" gesagt, er wolle lange genug leben, um bei der Wahl für die demokratische Kandidatin Kamala Harris stimmen zu können.

Carter lebt in der Kleinstadt Plains im US-Bundesstaat Georgia, wo seit Dienstag die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl am 5. November möglich ist. Bei der Wahl treten Harris und der republikanische Ex-Präsident gegeneinander an, die Umfragen sagen einen extrem knappen Ausgang voraus.

So viel geben die Kandidaten aus

Georgia startet in die US-Wahl

Musk unterstützt Trump mit Millionenspende

5.12 Uhr: Der Tech-Milliardär Elon Musk hat innerhalb von nur drei Monaten rund 75 Millionen Dollar an eine politische Organisation gespendet, die den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützt. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Dokumenten der US-Wahlkommission hervor.

Der Großteil des Geldes, rund 72 Millionen Dollar, floss den Unterlagen zufolge zwischen Juli und September an den "America PAC". Die Organisation konzentriert sich auf die Mobilisierung von Wählern in umkämpften Bundesstaaten. Musk hatte Trump im Juli öffentlich unterstützt und war Anfang des Monats gemeinsam mit ihm bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania aufgetreten.

Richter stoppt umstrittene Auszählungsregel in Georgia

4 Uhr: Am ersten Tag der vorgezogenen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl in Georgia sorgt ein Gerichtsurteil für einen überraschenden Wahlauftakt: Ein Richter hat eine umstrittene Wahlregel zur manuellen Auszählung aller Stimmzettel vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Vorschrift sei am Dienstag per Gericht gekippt worden, teilten drei Vertreter der Demokratischen Partei mit. "Diese Regel war von Anfang an ein Versuch, die Wahlergebnisse zu verzögern und Zweifel am Ausgang zu säen. Unsere Demokratie ist durch die Entscheidung, sie zu blockieren, stärker geworden", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Quentin Fulks, Wahlkampfsprecher der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, Monica Guardiola, Co-Direktorin des nationalen Organisationskomitees der Demokratischen Partei (DNC) – und der Kongressabgeordneten Nikema Williams.