"In diesem Moment stehen wir in diesem Land an einer Kreuzung. Es liegt nun an uns, zu entscheiden, wo wir hingehen – als Amerikaner und als Gläubige", sagte Harris in ihrer Rede in der baptistischen Megakirche. Die Gottesdienste in Megakirchen werden von Tausenden Gläubigen besucht.

Harris ist am 20. Oktober 60 Jahre alt geworden. Ihr Arzt bescheinigte der Demokratin zuletzt einen "exzellenten" Gesundheitszustand.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Sonntag, 20. Oktober

So sah Kamala Harris als Studentin aus

22.30 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris hat auf X ein altes Foto von sich gepostet, das sie in jungen Jahren zeigt. Sie schrieb dazu: "Happy homecoming to my fellow Bison!" und spielt damit auf ihre Zeit an der Howard University an, deren Maskottchen der Bison ist. Die Vizepräsidentin feiert damit den Homecoming-Event an ihrer Alma Mater und zeigt Stolz auf ihre Verbindung zur Universität.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump bei McDonald's: "Wollte ich schon lange machen"

21.30 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Wahlkampf in einer Filiale des Schnellrestaurants McDonald’s gemacht. "Ich wollte das schon mein ganzes Leben lang machen. Und jetzt mache ich es", sagte der 78-Jährige vor seinem Kurzbesuch in einer Filiale in Feasterville-Trevose im US-Bundesstaat Pennsylvania. Hier lesen Sie mehr.

Trump will bei McDonald's arbeiten – um es Harris zu zeigen

18.35 Uhr: Donald Trump will als Frittenverkäufer in einem McDonald's arbeiten. Auf seiner Wahlkampftour durch den Bundesstaat Pennsylvania will der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner am Sonntag einen Stopp in einer Filiale der Kette einlegen. "Ich gehe zu McDonald's, um an der Fritteuse zu arbeiten", versprach Trump seinen Anhängern bei einer Kundgebung.