"Zunehmend verwirrt": Harris greift Trump wegen Hitler-Lob an

Trump verspricht steuerliche Anreize für US-Autobauer

6.10 Uhr: Im Endspurt des US-Präsidentschaftswahlkampfs verspricht der republikanische Kandidat Donald Trump Steuererleichterungen für in den USA produzierte Autos. "Ich werde die Zinsen für Autokredite voll steuerlich absetzbar machen", sagt Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina. "Aber ich werde das nur tun, wenn sie dieses bestimmte Produkt – ein Auto – in den Vereinigten Staaten bauen." Der Vorschlag ist Teil seiner Strategie, ausländische Autohersteller vom US-Markt fernzuhalten und die heimische Produktion zu fördern. Für eine Umsetzung wäre allerdings die Zustimmung des Kongresses erforderlich.

Ex-Vertrauter: Trump bevorzugt Herangehensweise eines Diktators

5.15 Uhr: John F. Kelly, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses unter Donald Trump, hat sich in einem Interview besorgt über eine mögliche zweite Amtszeit des Ex-Präsidenten geäußert. Demnach glaube Trump, dass die USA besser unter einem faschistischen Regime regiert werden könnten, sagte der Marinegeneral der "New York Times".

Kelly hält den Republikaner für einen "Faschisten" wie er im Buche steht. Gehe man davon aus, dass Faschismus eine Ideologie ist, die die durch einen diktatorischen Führer, zentralisierte Autokratie, Militarismus, gewaltsame Unterdrückung von Opposition und den Glauben an eine natürliche soziale Hierarchie gekennzeichnet ist, dann seien das alles Dinge, "von denen er [Trump] glaubt, dass sie für die Führung Amerikas besser funktionieren würden" so Kelly.

Eminem unterstützt Harris: Wird Freiheiten schützen

4.30 Uhr: US-Rapper Eminem hat sich im Wahlkampf ums Weiße Haus auf die Seite der demokratischen Kandidatin Kamala Harris gestellt. Niemand wolle einer Zukunft, in der Menschen Konsequenzen fürchten müssten, wenn sie ihre Meinung aussprechen, sagte Eminem auf einem Wahlkampf-Event in seiner Heimatstadt Detroit. Harris stehe für eine Zukunft, in der diese und andere Freiheiten geschützt würden. Danach übergab Eminem das Wort an den bei Demokraten weiterhin populären Ex-Präsidenten Barack Obama. Hier lesen Sie mehr zu dem gemeinsamen Auftritt.