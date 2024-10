Elon Musk schießt auf X gegen das ZDF

12.28 Uhr: Elon Musk hat das ZDF auf seinem Kurznachrichtendienst X angegriffen. Der Tesla-Chef teilte ein Bild aus dem ZDF-"Politbarometer". Darauf zu sehen ist eine Umfrage , in der die Teilnehmenden gefragt wurden, ob Kamala Harris das Rennen um die US-Präsidentschaftswahl im November gewinnt, oder ob Donald Trump siegreich sein wird. 72 Prozent der Befragten stimmten in der Umfrage für einen Sieg der Demokratin.

Musk kommentierte das Bild in gewohnt polemischer Manier: "Das passiert, wenn die Menschen mit Staatspropaganda gefüttert werden", schrieb er über den geteilten Post und spielte damit auf die Verschwörungserzählung an, die öffentlich-rechtlichen Medien würden von der Regierung gesteuert.

Es dauerte nicht lange, bis das ZDF in Form des "heute journal"-Leiters Stefan Leufert auf den Post des Tesla-Chefs reagierte. "Lieber Elon, danke, dass du dich für unser ZDF-'Politbarometer' interessierst", schrieb Leufert in einem Post auf X – und fügte seinem Post eine Informationsseite zur Methodik der Umfragen des "Politbarometers" hinzu.

Demokraten wollen junge Wähler mit Taylor-Swift-Kampagne überzeugen

10.12 Uhr: Die US-Demokraten haben eine neue Social-Media-Kampagne gestartet, die vor allem junge Wähler ansprechen soll. Die Kampagne bezieht sich auf den Pop-Superstar Taylor Swift , die sich bereits im September für Kamala Harris ausgesprochen hatte. Swift spielt diese Woche drei Konzerte in Florida , bei denen die Demokraten planen, gezielt in der Nähe der Konzerte mit der neuen Kampagne zu werben.

Die neue Kampagne setzt vor allem auf die sozialen Medien. So haben die Demokraten etwa einen Filter für die beliebte App Snapchat veröffentlicht, außerdem veröffentlichten sie digitale Banner, die auf Swifts "Eras"-Tour anspielen.

Obwohl Florida nicht als umkämpfter Bundesstaat bei den Präsidentschaftswahlen gilt und traditionell in den Händen der Republikaner liegt, hoffen die Demokraten, Swifts enorme Reichweite von 280 Millionen Instagram-Followern nutzen zu können, um kurz vor der Wahl junge, unentschlossene Wähler zu mobilisieren. Unklar ist derweil noch, ob Swift und ihr Team aktiv in die neue Kampagne eingebunden sind.

Harris wirbt um arabischstämmige Wähler

3.10 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat im Bundesstaat Michigan um die Unterstützung der muslimischen und arabischstämmigen Wählerschaft geworben. "Ich weiß, dass dieses Jahr angesichts des immensen Ausmaßes von Tod und Zerstörung in Gaza und der zivilen Opfer und der Vertreibung im Libanon sehr schwierig war", sagte Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung in Oakland County.

Die Tötung des Hamas-Anführers Jahja al-Sinwar müsse ein Wendepunkt in dem Konflikt sein, betonte die Demokratin und sagte mit Blick auf die Verhandlungen über eine Waffenruhe: "Alle müssen diese Gelegenheit nutzen, um den Krieg in Gaza endlich zu beenden, die Geiseln nach Hause zu bringen und das Leid ein für alle Mal zu beenden." Diplomatie sei demnach auch "der Schlüssel, um langfristige Stabilität an der israelisch-libanesischen Grenze zu schaffen".