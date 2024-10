Studie: Harris' neue Kampagne könnte bei Wählern verfangen

Das US-Justizministerium warnt Elon Musk wegen seines Gewinnspiels. Ein gefälschtes Video sorgt für Aufregung im Wahlkampf. Alle Informationen im News-Blog.

Loading... Embed

Analysten: Harris' Anti-Trump-Kampagne könnte verfangen

1.45 Uhr: Kamala Harris starker Fokus auf die Gefahren, die den USA im Falle einer zweiten Amtszeit Donald Trumps drohen, könnte bei den Wählern verfangen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, aus der das US-Magazin "Newsweek" zitiert. Demnach werden die potenziellen Gefahren einer zweiten Trump-Präsidentschaft für die amerikanische Demokratie wahrscheinlich bei unentschlossenen Wählern Anklang finden. Harris hatte zuletzt eindringlich für den Gefahren für die amerikanische Demokratie gewarnt, würde Trump erneut ins Weiße Haus einziehen.

Eine Analyse von Beiträgen, die zwischen dem 10. und 20. Oktober von dem US-Unternehmen Impact Social verfasst wurde, ergab, dass das Thema "Gefahr für die Demokratie" bei den Nutzern sozialer Medien an erster Stelle stand, noch vor Themen wie Wirtschaft, Kriminalität und Abtreibung. Daneben fand die Studie heraus, dass 53 Prozent der Beiträge in den sozialen Medien, die Harris und die Demokratie erwähnten, die derzeitige Vizepräsidentin negativ darstellten, während 47 Prozent sie in einem positiven Licht zeigten.

Allerdings war dieser Wert für Donald Trump wesentlich höher: Ihn assoziierten 88 Prozent der Nutzer mit einer negativen Einstellung der Demokratie gegenüber. Inwiefern diese Einstellungen Auswirkungen auf die Wahlentscheidungen der Bürger haben, ist nicht untersucht worden.

Trump bezeichnet die USA als "Mülleimer der Welt"

1.35 Uhr: Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona erneut gegen illegale Einwanderung gewettert. Im Zusammenhang mit Einwanderern sagte er, Amerika sei zu einer "Müllhalde" geworden. "Wir sind wie ein Mülleimer für die Welt", sagte er am Donnerstag auf der Wahlkampfveranstaltung in Tempe. Arizona zählt zu den am stärksten umkämpften Bundesstaaten im US-Wahlkampf.

Trump setzte die Aussage ganz bewusst, wie er im Anschluss sagte: "Wisst ihr, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt sage. Aber jedes Mal, wenn ich darüber spreche, was sie [die Einwanderer] unserem Land angetan haben, werde ich wütend und wütender. Das ist das erste Mal, dass ich Mülleimer sage. Aber wisst ihr was? Das ist eine sehr zutreffende Beschreibung".

Prominente Unterstützung: Springsteen und Swift für Harris

1.16 Uhr: Kamala Harris hat Megastars wie Bruce Springsteen und Taylor Swift auf ihrer Seite, Donald Trump den reichsten Mann der Welt. Die Unterstützung durch Prominente hat bei der Frage nach dem künftigen US-Präsidenten Experten zufolge kaum Einfluss auf die Entscheidung der Wähler. Aber Auftritte von Stars im Wahlkampf sorgen für Schlagzeilen und Begeisterung bei den Anhängern. Das kann die Wahlbeteiligung steigern, die in dem derzeit äußerst knappen Rennen ums Weiße Haus den Ausschlag geben könnte.

Die demokratische Bewerberin Harris will am Donnerstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia gleich zwei Superstars zu sich auf die Bühne holen: Den Rocksänger Bruce Springsteen und zum ersten Mal auch Ex-Präsident Barack Obama. Georgia im Südosten der Vereinigten Staaten zählt zu den sieben sogenannten Swing States, jenen hart umkämpften Bundesstaaten, in denen die Wahl am 5. November entschieden wird – voraussichtlich mit hauchdünnen Mehrheiten.