Melania Trump verteidigt ihren Ehemann bei Fox News. Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in New York hat Folgen. Alle Informationen im News-Blog.

Melania: Donald Trump ist "nicht Hitler"

14.47 Uhr: Melania Trump verteidigt ihren Ehemann Donald in einem Interview bei Fox Newst. "Nein, er ist nicht Hitler", sagt sie auf die Frage, was sie von der Kritik an dem Ex-Präsidenten halte.

Unter anderem Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, General John Kelly, hatte zuletzt erklärt, Trump habe sich in seiner Amtszeit Generäle gewünscht, "wie Hitler sie hatte." Kelly nannte Trump nicht Hitler, erklärte aber, auf ihn träfe die Definition eines Faschisten zu. "Es ist schrecklich", so Melania Trump bei Fox.

Umfragen deuten auf Krimi in Swing States hin

Republikaner fordert Trump zur Entschuldigung auf

Trumps Wahlkampfteam distanzierte sich schnell von Hinchcliffes Worten. "Dieser Scherz spiegelt nicht die Ansichten von Präsident Trump oder der Kampagne wider", hieß es in einer Stellungnahme noch am Sonntag. Der Ex-Präsident selbst äußerte sich nicht direkt dazu. Puerto Rico ist zwar US-Hoheitsgebiet, jedoch kein Bundesstaat. Die Einwohner dort sind US-Bürger, können aber nicht wählen. Zugleich leben aber mehrere Millionen Puertoricaner in den USA – die abstimmen dürfen. Allein im besonders hart umkämpften und wichtigen Bundesstaat Pennsylvania leben nahezu 500.000 Puerto-Ricaner. Harris' Wahlkampfteam griff die Kontroverse umgehend in einem Video auf.