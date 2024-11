Politischer Schachzug? Trump verklagt Nachrichtensender

Donald Trump hat an einem Tag mehr als eine Milliarde Dollar verloren. Elon Musk betreibt massiv Wahlkampf zugunsten von Trump. Alle Informationen im News-Blog.

Madonna verlässt Paris, um Harris zu wählen

4 Uhr: Popikone Madonna hat auf Instagram mitgeteilt, dass sie Kamala Harris wählen wird. Auf mehreren Fotos ist die 66-Jährige in verschiedenen Szenen in der französischen Hauptstadt zu sehen. Etwa wie sie in einem lässigen Outfit mit einem großen Teddybären in den Armen unterwegs ist oder elegant gekleidet in einer Kunstgallerie.

In der Bildunterschrift schrieb die Sängerin: "Paris hat so viel Spaß gemacht! Es war schwer, abzureisen, aber ich musste nach Hause kommen, um zu wählen". Gleichzeitig äußerte sie ihre Unterstützung für Kamala Harris künftige Präsidentin der Vereinigten Staaten.

US-Wahlwerbung mit Julia Roberts sorgt für Aufsehen

3 Uhr: Ein neuer Wahlwerbespot, in dem Schauspielerin Julia Roberts zur Unterstützung der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris aufruft, hat in den USA für Diskussionen gesorgt. Der Spot, produziert von der Organisation Vote Common Good, zielt darauf ab, weibliche Wähler anzusprechen. Er soll Frauen dazu anregen, unabhängig von der politischen Einstellung ihrer Ehemänner, für Harris zu stimmen. Hier lesen Sie mehr.

Trump verklagt US-Sender CBS News auf Schadenersatz

1 Uhr: Donald Trump hat Klage gegen den US-Sender CBS News eingereicht. Er wirft dem Medienunternehmen vor, ein Interview mit seiner Kontrahentin Kamala Harris zugunsten der Demokratin manipuliert zu haben, wie aus dem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Demnach fordert Trump zehn Milliarden US-Dollar Schadenersatz (etwa neun Mrd. Euro). Hinter der Wahl eines Gerichtes in Texas könnte dabei das Kalkül stecken, dass der Fall einem konservativen Richter zugewiesen wird. Die Erfolgsaussichten gelten dennoch als gering – vielmehr dürfte es sich um einen politischen Schachzug kurz vor der Präsidentschaftswahl am 5. November handeln.

Der Streit hatte sich Anfang Oktober an einem Interview mit Harris in der Politik-Sendung "60 Minutes" entzündet, in dem sie zum Thema Israel befragt worden war. CBS strahlte dabei zwei verschiedene Ausschnitte ihrer Antwort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aus. Diese Segmentierung führte bei Trumps Anhängern zu Vorwürfen, CBS habe Harris absichtlich in einem vorteilhafteren Licht dargestellt. Trumps Anwälte forderten daraufhin die Herausgabe des vollständigen Interview-Transkripts, was CBS jedoch ablehnte. Der Sender wies die Manipulationsvorwürfe zurück und erklärte, dass eine solche Segmentierung üblich sei, um den zeitlichen Rahmen der Sendung einzuhalten.

"Wählt Kamala!!!": LeBron James stellt sich hinter Harris

00.45 Uhr: Kamala Harris hat vor der US-Präsidentschaftswahl Unterstützung von Basketball-Superstar LeBron James erhalten. "Wenn ich an meine Kinder und meine Familie denke und wie sie aufwachsen werden, ist die Wahl für mich klar. WÄHLT KAMALA HARRIS!!!", schrieb der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers am Donnerstag bei X, ehemals Twitter.

Dazu postete James eine Videomontage einer von Rassismus geprägten Kundgebung von Donald Trump im Madison Square Garden in New York am vergangenen Sonntag. Die Wahl in den USA steht am kommenden Dienstag an.