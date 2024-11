Kopiert News folgen

Trump nominiert Charles Kushner für einen wichtigen Posten. Zwischen Kanadas Regierung und Trump kriselt es. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump droht Brics-Staaten mit "100-Prozent-Zöllen"

21.26 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat die sogenannten Brics-Länder aufgefordert, sich von der Idee einer Konkurrenz-Währung zum US-Dollar zu verabschieden. "Wir verlangen von diesen Ländern die Zusage, dass sie weder eine neue Brics-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen", schrieb Trump am Samstag auf der Plattform Truth Social. Andernfalls würden die Länder mit Zöllen von 100 Prozent belegt "und müssen damit rechnen, dass sie sich vom Verkauf (ihrer Waren) in die wunderbare US-Wirtschaft verabschieden müssen".

Die ersten Mitglieder der Gruppe waren Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Der Name "Brics" setzt sich aus ihren Anfangsbuchstaben zusammen. Zur Gruppe gehören inzwischen auch der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten hatten bei ihrem Gipfel im Oktober einen deutlich wachsenden Einfluss der Gruppe in der Weltpolitik vorausgesagt und Projekte wie etwa ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem skizziert. Das soll ihnen helfen, unter Umgehung des vom Dollar dominierten globalen Finanzsystems miteinander zu handeln. Aktuell steht die Brics vor allem wegen der Größe Chinas für etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung und 35 Prozent der Weltwirtschaft - mehr als etwa die Gruppe G7 der westlichen Industriestaaten. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gesagt, mehr als 30 weitere Staaten wollten noch Mitglied werden. Dazu zählt auch das Nato-Mitglied Türkei.

Trump nominiert Charles Kushner als US-Botschafter in Frankreich

20.02 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Charles Kushner, den Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner, als US-Botschafter in Frankreich nominiert. Kushner sei "ein unglaublicher Unternehmenschef, Menschenfreund und Dealmaker, der als starker Anwalt unser Land und unsere Interessen vertreten wird", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Immobilienunternehmer solle "die Partnerschaft zwischen den USA und Frankreich stärken", erklärte Trump und bezeichnete Frankreich dabei als "unseren ältesten und einen unserer solidesten Verbündeten".

Charles Kushner war im Jahr 2004 unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden und verbrachte fast zwei Jahre im Gefängnis. Kurz vor dem Ende seiner ersten Amtszeit hatte Trump ihn als einen von insgesamt 26 Verurteilten begnadigt.

Jared "hat mit mir im Weißen Haus eng zusammengearbeitet", fügte Trump mit Verweis auf seinen früheren Berater, den Ehemann seiner Tochter Ivanka, hinzu.

Senator: Trump will Friedens-Deal in Nahost noch vor Amtsübernahme

3.10 Uhr: Der republikanische Senator Lindsey Graham hat gesagt, dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen noch vor dem Tag der Amtseinführung am 20. Januar erreichen will, berichtete Axios am Freitag.

"Trump ist entschlossener denn je, die Geiseln freizulassen und unterstützt einen Waffenstillstand, der ein Geiselabkommen beinhaltet. Ich möchte, dass die Menschen in Israel und in der Region wissen, dass Trump sich auf die Geiselproblematik konzentriert. Er will, dass das Töten aufhört und die Kämpfe beendet werden", wird der Senator vom der Zeitung "The Hill" zitiert. Israel hatte sich mit der Hisbollah-Terrororganisation auf einen Waffenstillstand geeinigt. Trump wird über jüngste Entwicklungen in Nahost schon vor seinem Einzug ins Weiße Haus unterrichtet.

Berichte: Trudeau fliegt zu Treffen mit Trump