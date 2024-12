Kopiert News folgen

Jeff Bezos glaubt, Donald Trump sei ruhiger geworden. Biden soll erwägen, Trump-Gegner vorsorglich zu begnadigen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bericht: Biden könnte Trump-Kritiker vorsorglich begnadigen

3.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden und seine Berater erwägen, vorsorgliche Begnadigungen für führende Persönlichkeiten seiner Administration und Kritiker des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auszusprechen. Das berichten die "New York Times" und "Politico". Ziel ist es, potenzielle Vergeltungsmaßnahmen durch eine mögliche Trump-Administration abzuwehren. Zu den möglichen Begünstigten zählen Dr. Anthony Fauci, der die Covid-19-Bekämpfung leitete, der pensionierte General Mark A. Milley, der Trump öffentlich kritisierte, sowie der künftige Senator Adam Schiff und die ehemalige Kongressabgeordnete Liz Cheney, beide prominente Trump-Gegner. Stabschef Jeff Zients und Rechtsberater Ed Siskel sollen erste Gespräche führen, um die Rechtslage zu klären, heißt es.

Die Idee von präventiven Begnadigungen ist rechtlich unklar, laut "New York Times" sehen Rechtsprofessoren diese aber durch die Verfassung gedeckt. Bidens Vorgehen steht unter besonderer Beobachtung, nachdem er kürzlich seinen Sohn Hunter Biden begnadigte. Gleichzeitig hat Trump angekündigt, Unterstützer des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 zu begnadigen.

Trump benennt Botschafter für China

3.22 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er nach Amtsantritt den ehemaligen Senator David Perdue zum US-Botschafter in China ernennen wird: "Er wird maßgeblich an der Umsetzung meiner Strategie zur Aufrechterhaltung des Friedens in der Region und einer produktiven Arbeitsbeziehung mit der chinesischen Führung beteiligt sein", so Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Trump, der sein Amt am 20. Januar antritt, hat angekündigt, zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren zu erheben, wenn Peking nicht mehr unternimmt, um den Handel mit dem hochgradig süchtig machenden Rauschgift Fentanyl zu unterbinden. Außerdem drohte er im Wahlkampf mit Zöllen in Höhe von über 60 % auf chinesische Waren. Perdue war zuvor Senator, verlor den Sitz aber vor vier Jahren. Er scheiterte auch als Gouverneurs-Kandidat in Georgia.

Ex-Paypal-Chef soll Trumps KI-Beauftragter werden

2.15 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) den ehemaligen Chief Operating Officer von PayPal, David Sacks, als Beauftragten für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus nominiert. "Er wird an einem rechtlichen Rahmen arbeiten, damit die Krypto-Industrie die Klarheit hat, nach der sie gefragt hat, und in den USA gedeihen kann", sagte Trump in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Seite Truth Social. Trump hatte sich bereits im Wahlkampf für die Kryptoindustrie stark gemacht und sprach dazu im Juni bereits auf einer Spendengala in San Francisco.

Er versprach unter anderem, die USA zur "Krypto-Hauptstadt des Planeten" zu machen und einen nationalen Bitcoin-Bestand anzulegen. David Sacks, der auch als Technologieinvestor bekannt ist, hatte die Veranstaltung damals in seinem Haus im exklusiven Stadtteil Pacific Heights ausgerichtet.

Bahamas lehnen Trump-Vorstoß ab

1.22 Uhr: Die Bahamas haben einen Vorstoß von Donald Trumps Team zurückgewiesen, dass es abgeschobene Geflüchtete aufnehmen soll. Donald Trumps Team hat eine Liste von Ländern erstellt, in die es Migranten abschieben will, wenn ihre Heimatländer sich weigern, sie aufzunehmen, so NBC News. Die Bahamas erklärten jedoch, sie hätten den Plan "überprüft und entschieden abgelehnt".