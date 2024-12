Kopiert News folgen

Nach Elon Musk versucht auch Meta-Chef Mark Zuckerberg künftig in der Trump-Regierung politischen Einfluss zu erlangen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zuckerberg sucht Trumps-Nähe – Meta-Chef will Einfluss auf Politik nehmen

2 Uhr: Meta-CEO Mark Zuckerberg hat sich mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump getroffen, um über Technologie und künftige politische Zusammenarbeit zu sprechen. Laut einem Bericht von Fox News fand das Treffen vergangene Woche im Mar-a-Lago-Club in Florida statt, wo Zuckerberg unter anderem seine Meta-Kamera-Sonnenbrillen präsentierte. Stephen Miller, ein hochrangiger Trump-Berater, sagte: "Mark Zuckerberg hat sehr deutlich gemacht, dass er ein Unterstützer und Teilnehmer an diesem Wandel sein möchte, den wir überall in Amerika sehen."

Zuckerberg, der in der Vergangenheit mit Trump öffentlich im Streit lag, zeigt zunehmend Kompromissbereitschaft. Meta hat zuletzt sogar Content-Moderation gelockert und eingeräumt, während der Pandemie "übertrieben" zu haben. Nick Clegg, Metas Präsident für globale Angelegenheiten, betonte, Zuckerberg wolle aktiv an der "Gestaltung der Tech-Politik der neuen Regierung mitwirken", insbesondere in Bereichen wie Künstliche Intelligenz. Zuckerberg schrieb auf Threads: "Ich freue mich darauf, mit Ihnen und Ihrer Administration zusammenzuarbeiten."

Trump will Übernahme von Stahlkonzern "blockieren"

8.12 Uhr: Der künftige US-Präsident Donald Trump will die geplante Übername des Stahlkonzerns US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel verhindern. "Ich bin absolut dagegen, dass die einst große und mächtige US Steel von einem ausländischen Unternehmen, in diesem Fall Nippon Steel aus Japan, aufgekauft wird", schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Als Präsident werde ich dieses Geschäft verhindern." Seine Regierung werde durch die US-Stahlindustrie "durch eine Reihe von Steueranreizen und Zöllen wieder stark und groß machen".

Die geplante Übernahme war im Dezember 2023 bekannt gegeben worden. Die Kaufsumme soll 14,9 Milliarden Dollar (13,4 Milliarden Euro) betragen. Der scheidende US-Präsident Joe Biden hatte sich jedoch ebenfalls dagegen ausgesprochen. US Steel drohte seinerseits mit der Schließung seiner Fabriken im für die US-Präsidentschaftswahl wichtigen Bundesstaat Pennsylvania, sollten die Behörden eine Übernahme durch Nippon Steel verhindern. Im September verlängerten die US-Behörden ihre Prüfung der geplanten Übernahme. Nippon Steel kündigte im November an, das Geschäft noch in diesem Jahr abschließen zu wollen. Nach Trumps Äußerungen erklärte das japanische Unternehmen, es sei entschlossen, US Steel "zu schützen und auszubauen" und die US-Industrie sowie die nationale Sicherheit der USA zu stärken.

Trump reist zur Wiedereröffnung von Notre- Dame nach Paris

3 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump reist zur feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame nach Paris. Es handelt sich um seine erste Auslandsreise seit der gewonnenen Präsidentschaftswahl Anfang November.

"Präsident Emmanuel Macron hat wunderbare Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass Notre-Dame wieder in vollem Glanz erstrahlt", schrieb der Republikaner, der im Januar wieder ins Weiße Haus einziehen wird, auf der von ihm mitbegründeten Plattform.

Der Sender CNN berichtete, Macron habe Trump eingeladen. In den vergangenen Tagen sei über die Details gesprochen worden. Trump schrieb, es sei ihm eine "Ehre", bei der Wiedereröffnung von Notre-Dame dabei zu sein. Das über 850 Jahre alte Meisterwerk der Gotik im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris soll am 7. Dezember offiziell wiedereröffnet werden. Ein Großbrand hatte die Kathedrale im April 2019 stark beschädigt.

Trump will Geschäftsmann zum Botschafter in London machen