Kopiert News folgen

Trump will Hegseth weiterhin als Verteidigungsminister. Mexiko möchte US-Handelsabkommen bewahren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Trump hält trotz schwerer Vorwürfe zu Hegseth

13.58 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump stellt sich hinter seinen in Bedrängnis geratenen Wunschkandidaten für die Spitze des Verteidigungsministeriums. Die Unterstützung für Pete Hegseth sei stark, anders als die "fake news" glauben machen wollten, schreibt Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social mit Blick auf den TV-Moderator, dem er die Leitung des Pentagons übertragen will. "Er wird ein fantastischer, energiegeladener Verteidigungsminister sein, der mit Charisma und Geschick führt", schwärmt Trump. Hegseth sei ein Gewinner, "und es gibt nichts, was man tun kann, um das zu ändern".

Seit Hegseths Nominierung für den wichtigen Ministerposten wurden nach und nach immer neue Anschuldigungen gegen ihn bekannt: unter anderem zu angeblichen sexuellen Übergriffen gegen Frauen, rassistischen Äußerungen und Alkoholmissbrauch. Der Ex-Soldat weist die Vorwürfe zurück und bemüht sich seit Tagen bei Gesprächen mit Senatoren, die nötige Unterstützung für seine Bestätigung in der Kongresskammer zu gewinnen. Wer Minister werden will, braucht dafür eine Mehrheit im Senat. In der Kammer gibt es aber selbst unter den republikanischen Mitgliedern Vorbehalte gegen Hegseth. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im Senat kann sich der TV-Moderator kaum Abweichler erlauben.

Mexiko: US-Zölle vermeiden und an Handelsabkommen festhalten

11.30 Uhr: Mexiko will nach den Worten des stellvertretenden Wirtschaftsministers alles ihm Mögliche tun, um ein Handelsabkommen mit den USA und Kanada zu bewahren. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Wahl gedroht, Mexiko und Kanada mit Zöllen zu belegen, sollten sie nicht gegen Drogen und Migranten, die aus ihren Ländern in die USA gelangen, vorgehen. Mexiko arbeite an beiden Themen, um ohne Hindernisse an einen gemeinsamen Tisch zu kommen und verhandeln zu können, sagte Luis Rosendo Gutiérrez dem Nachrichtenportal "Inside U.S. Trade".

Seit Trumps Drohung hat Mexiko eine Offensive gegen Schmuggelware aus Asien gestartet. Trump und einige US-Industriegrößen werfen Mexiko vor, Einfallstor für chinesische Güter und Investitionen zu sein, was Mexiko zurückweist. Zudem wurde eine Rekordmenge des Opioids Fentanyl beschlagnahmt. Auch wurden Tausende Migranten festgenommen, um sie daran zu hindern, in den Norden zu fliehen.

Notre-Dame-Wiedereröffnung: Trump trifft zu Besuch in Paris ein

9.18 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump ist zu einem Besuch in Paris anlässlich der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame eingetroffen. Trump sei kurz vor 7 Uhr an Bord eines Privatflugzeugs am Flughafen Orly gelandet, heißt es aus Kreisen des Flughafenbetreibers. Trump fuhr danach umgehend zur US-Botschaft.

Am Nachmittag soll Trump laut dem Élysée-Palast noch vor der Wiedereröffnungszeremonie für die nach dem Großbrand von 2019 restaurierte Notre-Dame-Kathedrale von Präsident Emmanuel Macron empfangen werden. Das Treffen ist für 16 Uhr angesetzt. Ab 17 Uhr empfängt Macron den Angaben zufolge den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, der ebenfalls für die Notre-Dame-Feier nach Paris kommen wollte.

Musk ist größter Geldgeber in US-Wahlgeschichte