Baerbock will Banden bilden

"Was machen Sie dort? Was nützt es, in Zeiten wie diesen die Flagge für nukleare Abrüstung zu hissen?", sei sie vor ihrer Reise von vielen Leuten gefragt worden, sagt sie am Rednerpult der UN. "Ich bin hier, um die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen", ist ihre Antwort bei ausgerechnet jener Institution, die in diesen Tagen so dysfunktional und machtlos erscheint wie lange nicht. Im UN-Sicherheitsrat blockieren die Nuklearmächte einander und diktieren den restlichen Staaten die Weltordnung. Und längst nicht mehr nur diese sogenannten "P5" sind im Besitz von Nuklearwaffen. Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea haben "die Bombe". Iran strebt sie weiterhin an.

Die deutsche Diplomatie ist sich über die aktuellen dramatischen Entwicklungen im Klaren. Ernährungskrisen und die andauernde Covid-Pandemie führen ohnehin schon zu Verarmung. Hinzu kam dann noch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – ein Katalysatoreffekt für die brenzlige Weltlage. Von einem "realistischen Engagement" ist deshalb in deutschen Diplomatenkreisen die Rede. In Verzweiflung auszubrechen, sei keine politische Haltung, heißt es.

Baerbock will Banden bilden, und das global. Egal wie mächtig das Gebaren der Nuklearmächte auch sein mag: Sie weiß die Mehrheit der Staaten hinter ihrem Anliegen. Die Außenministerin will den sogenannten globalen Süden, die ärmeren Staaten der Welt, enger in ihre Agenda einbinden. Auch weil sie weiß, dass China wirtschaftlich dort viel besser und einflussreicher vernetzt ist als der aktuelle Hauptgegner Russland und oftmals auch besser als die westlichen Staaten selbst. Und ausgerechnet diese viel größere Herausforderung China rüstet atomar stärker auf als je zuvor.

Kein Plan bei Taiwan