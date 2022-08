Russlands Angriffskrieg: Tödliche Explosionen auf der Krim – Touristen fliehen

Aktualisiert am 10.08.2022 - 09:03 Uhr

Gewaltige Explosionen haben am Dienstag eine wichtige russische Luftwaffenbasis auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim erschüttert. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die Detonationen und große Rauchwolken direkt in der Nähe von Schwarzmeer-Badestränden zeigten. Sie sollen bei dem Dorf Nowofjodorowka unweit des Seebades Jewpatorija aufgenommen worden sein.