Scholz und Trudeau in Kanada: "Putin hat einen fürchterlichen Fehler gemacht"

Das Land habe überall in Europa Gaslieferungen mit dem Hinweis auf technische Gründe reduziert, die es nie gegeben habe, so Scholz. "Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in Putins Falle tappen und zusammenhalten und zusammenstehen." Auch Trudeau betonte, mit der Lieferung habe man Putin entlarvt: Der Kreml suche Möglichkeiten, die Schuld für die gedrosselten Gasexporte auf andere abzuschieben. Dies sei nun nicht mehr möglich.

Abkommen für Wasserstoff geplant

Die Bundesregierung will künftig Flüssiggas aus Kanada importieren, um so mehr Unabhängigkeit von Russland zu erlangen. Trudeau und Scholz verwiesen jedoch auf die sich noch im Bau befindliche Infrastruktur. Der kanadische Premier sagte, man werde den Export von Flüssiggas über den Atlantik prüfen. Eine der Herausforderungen rund um LNG sei jedoch die Höhe der Investitionen in Infrastrukturen. "Wir prüfen jedoch alle anderen Möglichkeiten, um den Deutschen und Europäern kurzfristig zu helfen, da sie im kommenden Winter vor einer echten Herausforderung stehen." Russland dürfe Energie nicht als Kriegswaffe benutzen.