Informationen von t-online aus einer geheimen Sitzung des Verteidigungsausschusses zufolge hatten neue Details zu möglichen Gründen zutage gefördert, deretwegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Lieferung zögert. Demnach sind, um den Taurus mit all seinen Vorteilen einzusetzen, offenbar enorme und komplexe Mengen an Daten notwendig, die nur durch spezifische technische Anlagen verarbeitet werden können.

Diese technischen Anlagen allerdings gibt es den Informationen zufolge nur in begrenztem Maße in Deutschland. Würden diese bei einer Taurus-Lieferung ebenfalls an die Ukraine transferiert, stünden sie der Bundeswehr nicht mehr zur Verfügung. Eine Fähigkeitslücke entstünde, die die "Einsatzfähigkeit der deutschen Streitkräfte" empfindlich beeinträchtigen würde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person t-online. "Wenn wir diese Fähigkeit liefern, dann gibt es sie für uns nicht mehr."