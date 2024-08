Stübgen betonte in einem Interview mit der Bild am Sonntag: "Die europäischen Verträge lassen für außergewöhnliche Situationen Grenzkontrollen zu. So wie wir das zu Polen und Tschechien tun, müssten das dann Länder wie Österreich , Kroatien , die Slowakei und Rumänien tun. Dass ein EU-Land quasi unkontrolliert Russen ins Land lässt, ist nicht hinnehmbar." Diese Maßnahme soll verhindern, dass russische Agenten und Mörder ungehindert nach Europa gelangen können.

Faeser will nichts ausschließen

Empörung herrscht auch bei Manfred Weber, Chef der Konservativen im EU-Parlament. Er fordert in einem Brandbrief an EU-Ratspräsident Charles Michel harte Maßnahmen. Weber sagte der Bild am Sonntag: "Wer Russen ohne Prüfung in die EU lässt, gefährdet massiv die Sicherheit Europas. Die Spione und Mörder Putins haben schon viel Schaden in der EU und Deutschland angerichtet. Weiterer Schaden muss jetzt verhindert werden." Weber fordert, dass das Thema beim nächsten Gipfel der Regierungschefs behandelt und Konsequenzen gezogen werden.