Haben Grünen-Minister Waffenexporte an Israel verhindert?

Zwischen März und August hat die Bundesregierung keine Waffenexporte an Israel genehmigt. Hintergrund dessen soll eine Forderung von Annalena Baerbock und Robert Habeck sein.

Die beiden Grünen-Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck sollen im Bundessicherheitsrat die Genehmigung von Waffenlieferungen an Israel über Monate hinweg verhindert haben. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Sonntag. Hintergrund war demnach die Forderung, dass Israel zunächst schriftlich bestätigen sollte, dass die Waffen völkerrechtskonform eingesetzt würden, schrieb auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Sonntag.