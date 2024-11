Bericht: Russland testete Anschläge auf Flüge in die USA

DHL-Fracht brannte am Flughafen Leipzig

Nach einem Paketbrand in Leipzig war schnell klar: Es wäre beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Geheimdienste gehen davon aus, dass russische Geheimdienste Anschlagspläne simulieren wollten.

Bei denen im Sommer am Flughafen Leipzig/Halle und im britischen Birmingham ausgebrochenen Feuern könnte es sich um russische Testläufe für Anschläge auf Flüge in die USA gehandelt haben. Das berichtet das US-Medium "Wall Street Journal" unter Berufung auf genannte Quellen in europäischen Geheimdiensten sowie der amerikanischen CIA.