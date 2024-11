Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace (Konservative Partei) hat schwer gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgeteilt. Hintergrund ist dessen Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag.

Der Anruf sei "so ineffektiv" gewesen, "dass Putin nur wenige Stunden später einen massiven Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur startete", schrieb Wallace auf X. "Mit einem Schlag untergrub er nicht nur die einheitliche westliche Position, sondern zeigte auch noch Schwäche und ermutigte Russland ."

"Scholz wäre besser für Gemeinderat geeignet"

In dem einstündigen Telefonat hatte Kanzler Scholz den Kremlchef aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Er habe er auf Verhandlungen für einen "gerechten und dauerhaften Frieden" gedrängt, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Deutschland werde die Ukraine weiterhin so lange wie nötig unterstützen.

Der Brite Wallace ging in seiner Kritik noch weiter: "Es ist, als würde Putin ihn auslachen. Er hat den deutschen Kanzler genau dahin manipuliert, wo er ihn haben will – keine Taurus-Raketen, dafür aber eine Menge Erniedrigung." Scholz sei mit seiner zögerlichen Haltung international isoliert, so der Ex-Minister weiter. Sein vernichtendes Urteil über den Bundeskanzler: "Ich denke, Scholz wäre wahrscheinlich besser geeignet, einen Unterausschuss eines Gemeinderats zu leiten, statt eine Regierung zu führen."