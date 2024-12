Deutsche Soldaten als Teil einer möglichen Friedenstruppe in der Ukraine? Darüber ist man sich noch uneins – in der Politik und der Bevölkerung, wie eine Umfrage zeigt.

Sollte es zu einem Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland kommen, könnten westliche Soldatinnen und Soldaten stationiert werden, etwa als Friedenstruppe in der Ukraine. Immer wieder gab es in den vergangenen Tagen Spekulationen über eine solche Möglichkeit. ( Lesen Sie hier mehr über aktuelle Entwicklungen in der Ukraine. )

Äußerungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) waren so interpretiert worden, dass sie sich eine deutsche Beteiligung an einer solchen Truppe vorstellen könne. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält die Frage noch für offen: "Wir bereiten uns vor, wir spielen die Szenarien durch, aber das machen wir vertraulich." Nun sei noch nicht der Zeitpunkt, um öffentlich über Szenarien zu diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnte es gar als "unangemessen" ab, über eine deutsche Beteiligung zu diskutieren.

Doch nicht nur in der Politik ist man sich uneinig, was Deutsche in einer möglichen Friedenstruppe betrifft. Auch in der Bevölkerung scheint das Thema kontrovers zu sein, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online zeigt.