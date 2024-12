Pistorius: Russland produziert mehr Waffen als gesamte EU

Mit einem militärischen Angriff Russlands auf die Nato sei aktuell aber nicht zu rechnen. Putin habe dennoch konsequent auf Kriegswirtschaft umgestellt. Russland produziere in wenigen Monaten mehr Waffen und Munition als alle Länder der Europäischen Union zusammen in einem Jahr. "Ab 2029 oder 2030 könnte Putin so aufgerüstet haben, dass Russland zu einem Angriff auf die Nato in der Lage wäre.