Schlepper verhindert Katastrophe vor Rügen

Der manövrierunfähige 274 Meter lange Tanker "Eventin", der 99.000 Tonnen Rohöl an Bord haben soll, fährt unter der Flagge Panamas. Ein Schlepper habe verhindert, dass der Tanker außer Kontrolle geriet. "Das in Not geratene Schiff wird nun mit der Schleppverbindung in Position gehalten, um ein unkontrolliertes Abdriften zu verhindern", hieß es in einer Erklärung des deutschen Zentralkommandos für maritime Notfälle. Der Tanker war auf dem Weg von Russland nach Ägypten.