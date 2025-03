Generalinspekteur sieht positive Entwicklung bei Bundeswehr

Für einen baldigen Frieden in der Ukraine und eine Verschnaufpause in Europa in Folge eines Waffenstillstandsabkommens sah Breuer hingegen schwarz. Es werde schon deshalb kein Durchatmen geben, weil Putin über die Jahre immer wieder sehr deutlich gemacht habe, dass es ihm auch, aber eben nicht nur um die Ukraine gehe, konstatierte er.

Damit lag Breuer nahe bei der Einschätzung Masalas. "Der Best Case [Anm.: das beste Szenario] ist, dass wir so viel Abschreckung kulminieren, dass dieses Szenario, dass Russland einen Angriff wagt, überhaupt nicht eintritt", so der Fachmann für bewaffnete Konflikte. Voraussetzung dafür seien resiliente Gesellschaften in Europa, die über den Willen verfügten, die Demokratie in jeder Form, also nicht nur mit der Waffe in der Hand, zu verteidigen – auch gegen die, die zweifeln.