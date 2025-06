17.48 Uhr: Merz bedankt sich für den netten Empfang in Washington und lobt auch das Gästehaus, in dem der Bundeskanzler nächtigen durfte. Der Bundeskanzler spricht dabei auf Englisch. "Wir haben in unserer Geschichte so viel gemeinsam. Wir verdanken den Amerikanern viel. Das werden wir nie vergessen", sagt der Bundeskanzler.