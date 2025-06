Ein US-amerikanischer Panzer bei einer Übung in Deutschland: Donald Trump will keine Truppen aus Deutschland abziehen. (Quelle: Sean Gallup/getty-images-bilder)

Merz bot Trump zudem eine enge Zusammenarbeit an. "Wir haben in unserer Geschichte so viel gemeinsam. Wir verdanken den Amerikanern viel. Das werden wir nie vergessen", sagte der CDU-Chef bei einem Treffen mit Trump im Weißen Haus in Washington. Merz kam auf die deutsche Herkunft von Trumps Familie zu sprechen und sagte, dies sei "eine sehr gute Grundlage für eine enge Zusammenarbeit zwischen Amerika und Deutschland".