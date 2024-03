Aussage zu Neuwahlen Kubicki schießt gegen Merz: "Größenwahn" Von afp Aktualisiert am 25.03.2024 - 12:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wolfgang Kubicki (Archivbild): Mit Friedrich Merz' Aussagen zu Neuwahlen ist er nicht einverstanden. (Quelle: Fotostand / Jacobs via www.imago-images.de/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Nachdem Friedrich Merz einen Termin für mögliche Neuwahlen ins Spiel gebracht hat, wehrt sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki nun vehement: Es sei peinlich und Merz leide unter Größenwahn.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich scharf gegen Neuwahl-Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz gewandt. Es sei schon ziemlich peinlich, dass Merz "in einem Anflug von Größenwahn selbst bestimmen will, wann der Bundestag neu gewählt werden soll", sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Zuvor hatten bereits Politiker von SPD und Grünen einen Bruch der Koalition ausgeschlossen. Aus der CDU erhielt Merz Unterstützung für sein Neuwahl-Szenario.

Merz hatte für den Fall eines Bruchs der Ampel-Koalition den 22. September dieses Jahres als Termin für eine vorgezogene Bundestagswahl ins Spiel gebracht. Den Funke-Zeitungen vom Wochenende sagte er: "Die FDP weiß: Wenn sie in der Koalition bleibt, fliegt sie bei der nächsten Bundestagswahl wieder aus dem Parlament." Sie werde daher seiner Einschätzung nach "nicht als Teil der 'Ampel' in den Wahlkampf gehen wollen".

SPD-Fraktionsvize: Kann nur den Kopf schütteln

Kubicki sagte dazu: "Abgesehen davon, dass die FDP keinen Ausstieg plant, wäre sie selbst für einen solch unwahrscheinlichen Fall vorbereitet." An die Adresse von Merz gerichtet fügte der Bundestagsvizepräsident hinzu: "Die viel spannendere Frage ist ja, ob die Union jetzt zum zweiten Mal mit einem Kandidaten in eine Bundestagswahl gehen will, den viele Menschen im Land ablehnen und den vor allem weite Teile der seiner eigenen Partei nicht mögen?"

Loading... Embed

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Zeitung "Welt": "In dieser Situation leichtfertig Neuwahlen herbeireden zu wollen, zeigt vor allem, dass Friedrich Merz in seiner kompletten politischen Karriere noch nie Regierungsverantwortung hatte und dass das auch sehr gut so ist." Er könne "über diesen leichtfertigen und verantwortungslosen Vorstoß ehrlicherweise nur den Kopf schütteln", so Wiese.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte der "Welt": "Wir regieren als Koalition erfolgreich und werden das auch die ganze Legislaturperiode tun." Merz widme sich "wieder mal parteitaktischen Spielen statt den Herausforderungen dieses Landes", kritisierte sie.

Weidel begrüßt Vorstoß von Merz

Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) sagte dagegen: "Es wäre angesichts der schlechten Verfassung der Koalition geradezu fahrlässig, sich als Opposition nicht auch ernsthaft auf ein Neuwahl-Szenario vorzubereiten." Die Union sei auf vorgezogene Neuwahlen "jederzeit vorbereitet".

AfD-Parteichefin Alice Weidel sagte der "Welt": "Dass sich jetzt auch der Unions-Fraktionschef dieser wiederholt erhobenen AfD-Forderung anschließt, ist zu begrüßen." Sie warf Merz zugleich vor, er täusche die Wähler, "wenn er sich gleichzeitig bei den Grünen anbiedert".