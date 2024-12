Verluste für Nordkorea in Russland

16.12.2024

Scholz stellt die Vertrauensfrage: Die Debatte im Bundestag jetzt hier live verfolgen.

Olaf Scholz will den Weg für Neuwahlen frei machen. Dazu stellt er die Vertrauensfrage – und muss verlieren. Verfolgen Sie die Bundestagsdebatte im Vorfeld hier.

Schriftlich hat Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage bereits am 11. Dezember gestellt. Heute stimmen die Abgeordneten über seine Kanzlerschaft ab. Er will die Abstimmung dabei bewusst verlieren, um den Weg für Neuwahlen am 23. Februar freizumachen. Dabei wird erwartet, dass sich nur die SPD-Fraktion sowie einzelne AfD-Abgeordnete für Scholz aussprechen. Mehr zu den Szenarien lesen Sie hier.

t-online zeigt die Erklärung von Kanzler Olaf Scholz sowie die anschließende Bundestagsdebatte im Livestream und im Liveticker.

Vertrauensfrage im Liveticker

Merz spricht Schlusswort

13.54 Uhr: Zum Abschluss stellt Merz fest: "Sie, Herr Scholz, haben Vertrauen nicht verdient." Auch er erntet langen Applaus aus seiner Fraktion.

Häme nach Merz-Versprecher

13.52 Uhr: Merz spricht über die Ukraine und will die Dauer des Kriegs darstellen. Dabei erklärt er, "Wir haben den 14. Dezember" und bekommt sofort hämische Zwischenrufe, man habe bereits den 16. Dezember.

Man wolle sicherstellen, dass sich Deutschland auch verteidigen kann.

"Bürgergeld vom Kopf auf den Fuß stellen"

13.49 Uhr: Die Energiepolitik wolle er grundsätzlich ändern und das Bürgergeld "vom Kopf auf den Fuß stellen." Wer nicht arbeiten wolle, dürfe nicht mehr auf Kosten der Steuerzahler seinen Lebensunterhalt bestreiten.

Bei der Energiepolitik wolle man nicht nur auf Wind und Sonne setzen. Man stimme der Grundausrichtung der Energiepolitik von Habeck nicht zu.

"Wer etwas anderes sagt, der lügt"

13.44 Uhr: Merz attackiert nun auch die Grünen und deren Wirtschaftspolitik. Die Union wolle dem etwas entgegensetzen. Die Arbeitszeit sei in Deutschland zu niedrig. "Wir werden alle mehr arbeiten müssen." Alles, was man an Steuersenkungen verspreche, sei notwendig. Das müsse aber erarbeitet werden.

Es werde keine Rentenkürzungen geben: "Wer etwas anderes sagt, der lügt." Auch das Renteneintrittsalter bleibe bei 67. Wer länger arbeiten wolle, der dürfe das auch.

"Sie blamieren Deutschland"

13.40 Uhr: Merz kommt nun auf Scholz' Interaktion mit anderen Regierungschefs zu sprechen und berichtet von einem angeblichen Treffen, bei dem Scholz mit verschränkten Armen stundenlang nichts gesagt habe: "Sie blamieren Deutschland. Es ist peinlich, wie Sie Deutschland in der Europäischen Union repräsentieren."

"Zeiten ohne Wende"

13.35 Uhr: Merz spricht über die Bundeswehr und die von Scholz versprochene "Zeitenwende". Davon habe Merz nicht viel gemerkt. "Es waren viel mehr Zeiten ohne Wende." Die SPD investiere zu wenig in die Bundeswehr. Der Streit in der Koalition sei kein Wunder. "Der Streit ist entstanden, weil Sie nicht in der Lage waren, eine Koalition zusammenzuhalten, die hinten und vorne nicht mehr zusammengepasst hat."

Merz über Scholz-Aussagen: "Unverschämtheit"

13.33 Uhr: Nun attackiert Merz Scholz für dessen Aussage über die FDP in dessen Rede. Das sei nicht respektvoll gewesen, sondern "eine Unverschämtheit".

Merz spricht

13.31 Uhr: Die Aussprache beginnt, und zunächst spricht der Oppositionsführer Friedrich Merz. Heute werde endlich über die Vertrauensfrage abgestimmt. Er verweist auf die Aussage des SPD-Fraktionsführers Rolf Mützenich, es sei ein Tag der Erleichterung. "Ich bin Ihnen in der ganzen Wahlperiode noch nie so nahe gewesen."

Scholz gibt sich zum Abschluss kämpferisch

13.28 Uhr: In Deutschland brauche man mehr Vertrauen "in unsere Fähigkeiten und die Demokratie". Dafür brauche es Verantwortung für das ganze Land. Das wüssten die Bürger. Scholz bittet die Wählerinnen und Wähler daher um Unterstützung.

Deutschland habe die besten Tage nicht hinter sich, sondern vor sich. Er werde dafür kämpfen, schließt er die Rede. Aus der SPD-Fraktion gibt es lang anhaltenden Applaus.

Bekenntnis zur EU und zur Ukraine

13.24 Uhr: Deutschland sei der größte Unterstützer der Ukraine in Europa. Das solle so bleiben. Marschflugkörper und deutsche Soldaten werde es aber nicht geben: "Nicht mit mir als Bundeskanzler." Er wolle, dass das Töten endlich aufhört.

Es sei wichtig, dass die europäische Einheit erhalten bleibe. Man habe die Landes- und Bündnisverteidigung erneut zur Priorität gemacht. Die Einheit der EU sei Deutschlands wichtigstes nationales Interesse. Auch das Bekenntnis zu einer transatlantischen Partnerschaft müsse erhalten bleiben.

Einwanderungspolitik als Thema