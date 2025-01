Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Wahlkampf wird hart für die FDP. Parteichef Lindner macht den Liberalen beim Dreikönigstreffen Mut. Und attackiert die Union scharf.

Der Mann, den alle kennen, stellt sich erst mal vor. "Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin – noch – 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in unserem Land." Applaus, Gelächter, noch mehr Applaus – der Start seiner Rede ist dem FDP-Chef bei diesem vielleicht seit Langem wichtigsten Jahresauftakt der Liberalen im Stuttgarter Opernhaus geglückt.

Lindner weiß, was auf dem Spiel steht. Seine Partei steht in Umfragen bei wahlweise 3 oder 4 Prozent. Mindestens 5 Prozent wären nötig, damit es bei den Neuwahlen am 23. Februar mit dem Wiedereinzug in den Bundestag klappt. Entsprechend geht es beim traditionellen Dreikönigstreffen im Ländle um zweierlei: Selbstvergewisserung, Mutmachen zum Beginn des Blitzwahlkampfs – und um Kampfansagen, um Parolen, die verfangen, vor allem bei jenen, die noch schwanken, die ihre Stimme doch eher der Union geben könnten.

Linder muss liefern. Und er liefert.

Ein letztes Mal Lindner in Stuttgart?

"Es gibt ein Defizit an Zuversicht", stellt er zunächst fest. Es scheine, als dominierten in Deutschland die Ängste. "Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, die Befürchtung, dass die eigenen Kinder einmal schlechter dastehen." In solchen Zeiten, sagt er, gehe es nicht darum, diese Ängste zu bestärken, sondern darum, "jede und jeden so stark zu machen, sich aus diesen Ängsten zu befreien". Um ein "neues Aufstiegsversprechen". Diese Zuversicht, so Lindner, sei nicht gottgegeben. Er und die Freien Demokraten zögen sie aus sich selbst – voll im Bewusstsein des Wahlkampfslogans: "Alles lässt sich ändern, wenn wir nur wollen."

Es ist die zwölfte Rede Lindners hier auf den Bühnenbrettern, die für Liberale tatsächlich so etwas wie die Welt bedeuten. Inzwischen amtiert er auf dem Posten des Parteichefs länger als FDP-Übervater Hans-Dietrich Genscher. Was bei Dreikönig 2025 aber auch mitschwingt: Geht die Mission Fünfprozenthürde schief, könnte es auch sein letzter Auftritt gewesen sein – auch wenn daran in der Partei wohl niemand so recht zu denken wagt.

In den vier Jahren, die die FDP von 2013 bis 2017 nicht im Bundestag vertreten war, hat Lindner die Partei quasi im Alleingang wieder aufgebaut, herausgeführt aus dem Tal der Außerparlamentarischen Opposition. Mit dem Albumtitel des bekannten Deutschrappers Bushido ließe sich sagen: "Vom Bordstein bis zur Skyline". Würde Lindner nun scheitern, stünde die FDP dort, wo er sie einst übernahm. Bushido brachte später ein weiteres Album heraus: "Von der Skyline zum Bordstein zurück".

"Kein Patriot darf darauf hereinfallen"

Ist Lindner also nervös, angespannt, wenn er sich in Stuttgart für die kommenden Wochen warmredet und bei den anwesenden Überzeugten wohlwollenden Applaus tankt? Anzumerken jedenfalls ist ihm nichts, im Gegenteil.

Das Gereizte, das bei ihm im Zuge der D-Day-Affäre vor Weihnachten noch zu spüren war, ist verschwunden. Auf der Bühne steht ein Christian Lindner, wie man ihn kennt: Rhetorisch brillant, inhaltlich auf den Punkt spricht er mehr als eine Stunde frei. Nur einmal scheint er den Faden zu verlieren, muss sich per Sprechzettel aus der Hosentasche vergewissern, wie es weitergeht.

Nach elf Minuten schon kommt er erstmals auf jenen zu sprechen, den er jüngst als Vorbild nannte – und dessen AfD-Sympathien Lindner zuletzt wie ein Bumerang einholten. "Es ist bekannt, dass ich beeindruckt bin von der unternehmerischen Gestaltungskraft eines Elon Musk", sagt Lindner. "Aber das ist nicht zwingend verbunden mit politischem Urteilsvermögen." Seine Erklärung für Musks unverhohlene Wahlkampfeinmischung: Wenn Musk oder der Kreml Sympathien für die AfD, dann gehe es "nicht um die Stärkung des Vaterlands", sondern darum, Deutschland zu chaotisieren. Lindner: "Kein Patriot und keine Patriotin darf darauf hereinfallen." War er selbst, Lindner, auf Musk reingefallen? Dazu sagt der FDP-Chef nichts – und das Publikum vermisst nichts.

