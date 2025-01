Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die FDP steht unter Druck, bangt um den Wiedereinzug in den Bundestag. Wie will sie das ändern? Ein Besuch beim Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern.

Eine ältere Frau läuft über den Marktplatz der vorpommerschen Kreisstadt Anklam. Heute ist Mittwoch, Markttag. Sie will ein paar Einkäufe erledigen. Da kommt von der Seite ein groß gewachsener, blonder Mann direkt auf sie zu, spricht sie an: "Christian Bartelt, ich bin Ihr Bundestagsabgeordneter und Zahnarzt in Spantekow." Die Frau stoppt abrupt, schaut dem Fremden ins Gesicht und fragt: "Ah ja?"

"Genau, wählen Sie doch am 23. Februar die FDP", antwortet Bartelt und reicht der Frau einen Flyer. Die Rentnerin schaut kurz auf das Papier, dann auf Bartelt. "Warum nicht?", sagt sie und ist schon im Begriff, weiterzugehen, da bleibt sie noch einmal stehen: "Nehmen Sie noch Patienten an?" Bartelt kennt diese Frage bereits: "Na klar, rufen Sie einfach an." Die Frau nickt, dreht sich um und geht in Richtung Marktplatz, um ihren Einkauf fortzusetzen. Über Politik will sie mit Bartelt nicht sprechen.

Es ist Winterwahlkampf in Deutschland, einer der kürzesten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wahlkämpfer stellt das vor besondere Herausforderungen. Die der Ampelparteien ganz besonders. Denn nie zuvor war eine Regierung so unbeliebt wie die im November zerbrochene Dreierkoalition.

Die FDP steht in Umfragen bei vier Prozent, bangt um ihren Einzug ins Parlament. Vor allem die Diskussionen um ihr sogenanntes D-Day-Papier, in dem die Partei niederschrieb, wie sie die Regierung sprengen wollte, haben sie Vertrauen und Ansehen gekostet. Im Osten hat es die Partei zudem traditionell schwer. Von der Politik der FDP will fast niemand etwas wissen. Wie soll so der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen?

Viel Sympathie, weniger Politik

Es ist kalt an diesem Januarmorgen, der Schnee und Wind der vergangenen Tage sind zwar weg, aber draußen hat es nur vier Grad. Etwas verfroren steht Bartelt am Stand des FDP-Kreisverbandes Ostvorpommern. Der 48-Jährige trägt einen karierten Mantel, darunter erkennt man eine gelbe Fleecejacke. Er geht auf einen Mann mit Fahrrad zu, der am Wahlstand vorbeiläuft und flüchtig in Richtung des halben Dutzends FDP-Wahlkämpfer schaut. "Wissen Sie schon, wen Sie wählen?", fragt der Bundestagsabgeordnete. "Falls nicht, wählen Sie doch FDP."

Der Mann antwortet verhalten: "Mal schauen." Den Flyer nimmt er an, da wandert sein Blick zu einem der beiden Stehtische. Darauf liegen typische Wahlkampfartikel mit FDP-Logo: Stifte, Bierdeckel, Feuerzeuge – und für den Winterwahlkampf auch Handwärmer. "Kann ich Ihnen noch etwas anbieten?", will Bartelt wissen. Einen Stift nehme er gerne, sagt der Radfahrer und geht weiter. Erneut kein Wort über Politik.

Viele Gespräche verlaufen ähnlich. Ein kurzer Plausch, eine Wahlempfehlung für die FDP und ein kleines Geschenk. Das war's. Dabei kommt Bartelt eigentlich gut an, er ist interessiert, offen und in der Region verwurzelt. Viele Menschen, die er hier auf dem Marktplatz trifft, kennt er persönlich, oft sind sie Patienten in seiner Praxis. Viele nehmen seinen Flyer mit. Nur: Mit konkreten Inhalten überzeugt er an diesem Tag weniger.

Wut auf die FDP? Fehlanzeige

Die Leute hier sind nicht einmal wütend auf die FDP und ihre Rolle in der Ampelregierung, aber die Programminhalte der Partei interessieren sie offenbar wenig. Sie spricht zu wenige Wählergruppen an. Auf dem Land, abseits der urbanen Zentren, erreicht sie deshalb viele Menschen nicht. Das könnte für die FDP zum Problem werden.