Nach Belästigungsvorwürfen Intrige bei den Grünen? Was über den Fall Gelbhaar bekannt ist

Von dpa 20.01.2025 - 07:41 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Stefan Gelbhaar (Archivbild): Teile der Vorwürfe gegen ihn waren offenbar falsch. (Quelle: Julian Weber/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kurz vor der Bundestagswahl gibt es womöglich einen Skandal in den Reihen der Grünen. Ein Sender zieht Berichterstattung zu Vorwürfen gegen einen Politiker zurück. Was ist passiert?

Der Fall ist komplex, schwer zu durchschauen und spielt sich auf der Berliner Landesebene ab: Fünf Wochen vor der Bundestagswahl sieht es so aus, als sei der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar Opfer einer parteiinternen Intrige geworden. Ein entscheidender Teil der Belästigungsvorwürfe, die die politische Karriere des 48-Jährigen jäh ausgebremst haben, ist offenbar frei erfunden.

Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) und des "Tagesspiegels" legen nahe, dass die Vorwürfe von einer Grünen-Bezirkspolitikerin unter falscher Identität erhoben wurden. Der ARD-Sender zog am Freitag einen Teil seiner Berichterstattung zurück. Die Grünen-Bundeschefs nannten den Verdacht, dass ein Parteimitglied falsche Anschuldigungen gegen Gelbhaar erhoben haben könnte, "gravierend". Sie drohten mit einem Parteiausschlussverfahren, sollte sich der Verdacht bestätigen. Am Samstag verließ dann die Grünen-Bezirkspolitikerin Shirin Kreße die Partei. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer ist Gelbhaar, und was ist über die Vorwürfe gegen ihn bekannt?

Der Berliner Grünen-Politiker Gelbhaar ist seit 2017 Mitglied des Bundestags. Bei der Wahl 2021 hatte er das Direktmandat im Wahlkreis Pankow in der Hauptstadt gewonnen. Die Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar kamen im Dezember auf. Medien berichteten. Der RBB bezog sich bei seiner Berichterstattung auf Vorwürfe von Frauen, die diese dem Sender zum Teil eidesstattlich versichert haben sollen.

Ob der ARD-Sender die Personen alle selbst getroffen und wie er deren Aussagen überprüft hat – das ist im Detail nicht bekannt. RBB-Chefredakteur David Biesinger teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber mit: "Uns ist als RBB in der Recherche ein Fehler unterlaufen. Journalistische Standards sind nicht vollumfänglich eingehalten worden."

Gelbhaar wies alle Anschuldigungen stets zurück. Er verzichtete nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gleichwohl auf eine Kandidatur für den Bundestag über die Landesliste. An Silvester erklärte er auf seiner Webseite: "Die Vorwürfe sind gelogen." Bei dem Vorgang müsse es sich "um eine in Teilen geplante Aktion" handeln, mit dem Ziel, ihn massiv zu diskreditieren.

In einem "Business Insider"-Interview vom 9. Januar betonte Gelbhaar, niemals jemanden absichtlich belästigt zu haben. Gegen ihn lägen auch keine Strafanzeigen vor. "Nein, im Gegenteil. Ich habe Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung gestellt", sagte Gelbhaar dem Online-Medium. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag nochmals, dass bisher keine Anzeigen gegen Gelbhaar vorlägen.

Wann kamen Zweifel an den Vorwürfen auf?

Der genaue Zeitpunkt ist unklar. Bekannt ist: Am Freitagabend machte der RBB bekannt, dass er einen Teil der Berichterstattung lösche. Es gebe Zweifel an der Identität einer Frau, die eine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe, hieß es. Mittlerweile stehe fest, dass sie nicht diejenige gewesen sei, für die sie sich ausgegeben habe, so der RBB. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit existiert diese Frau gar nicht." Recherchen hätten zu einer grünen Bezirkspolitikerin geführt, die der RBB nicht namentlich nannte.

Tage zuvor hatte bereits der "Tagesspiegel" berichtet, dass es Zweifel an der Identität der angeblichen Zeugin gebe, von der die schwersten Vorwürfe erhoben wurden. Die Zeitung schrieb am Wochenende, dass die Redaktion bereits am Montag eine Anfrage an den RBB gesendet, aber keine Rückmeldung erhalten habe. Am Freitagabend berichtete dann der RBB selbst und berief sich auf eigene Recherchen.

Der "Tagesspiegel" meldete vor Tagen unter Berufung auf eigene Recherchen, dass an der in einer eidesstattlichen Versicherung einer Frau vermerkten Adresse jedoch nicht ihr Name an einer Klingel oder an einem Briefkasten zu finden sei. Auch eine Abfrage im Einwohnermelderegister habe gezeigt, dass die Urheberin einer eidesstattlichen Versicherung offenbar nicht an der angegebenen Adresse gemeldet sei, hieß es weiter von der Zeitung.

Der RBB-Chefredakteur teilte mit, die hinter der eidesstattlichen Versicherung liegende Identität sei von der Redaktion nicht ausreichend überprüft worden. Details wurden nicht genannt. Laut RBB wurde gegen die Person Strafanzeige gestellt, die die falschen Erklärungen abgegeben haben soll.

Was ist über den Parteiaustritt einer Grünen-Politikerin bekannt?