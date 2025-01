Wahlkampf bedeutet immer auch Kampf. Das hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt. Doch welcher Kandidat hat sich bisher am besten präsentiert? Ein Experte ordnet ein.

t-online: Herr Lübke, welcher der Kanzlerkandidaten kommuniziert in diesem Wahlkampf bisher am besten?

Simon Lübke: Alle kommunizieren nach sehr ähnlichen Mustern, die wir aus bisherigen Wahlkämpfen kennen. Sie versuchen, die Themen voranzustellen, bei denen ihrer Partei eine große Kompetenz zugeschrieben wird. Am schwersten hat es im Moment Robert Habeck, weil das Kernthema der Grünen, der Klimawandel , in der Bevölkerung momentan keine hohe Priorität hat. Deshalb muss er versuchen, sich über andere Themen zu profilieren.

Es ist doch die Idee von Wahlkampf, dass man klarmacht, für welche Inhalte eine Partei steht. Und der Titel Kanzlerkandidat suggeriert zwar, dass man Kanzler für alle Menschen werden möchte, aber das funktioniert faktisch nicht. Es gibt immer eine bestimmte Spanne von Menschen, die bereit sind, eine Partei zu wählen. Und die versucht man zu mobilisieren. Dass ein solcher Vorstoß bei manchen Menschen zu Widerstand führt, ist erst mal normal. Interessant finde ich aber diesen Aufschrei: 'Schon wieder der Habeck, der etwas nicht durchgeplant hat.' Auch andere Parteien machen Vorschläge, ohne dass bei jedem Thema so detailliert nachgehakt wird. Aber ich bezweifle, dass über das Thema in einem Monat überhaupt noch diskutiert wird.

Von Friedrich Merz und Olaf Scholz hat man zuletzt sehr wenig mitbekommen. Doch während die Union in den Umfragen aktuell verliert, gewinnt die SPD . Wieso ist eine solche Zurückhaltung also manchmal vorteil- und manchmal nachteilhaft?

Simon Lübke arbeitet am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dabei forscht er insbesondere zu politischer Kommunikation. Aktuell arbeitet er an einer Studie, die den Social-Media-Wahlkampf der Spitzenkandidaten und Parteien analysiert.

Was schließen die Kandidaten also jetzt daraus?

Es gibt eine gewisse Zurückhaltung. Man will nicht zu sehr in die Offensive gehen. Denn auch wenn die Union gerade etwas verliert, bleibt sie ja stabil um die 30 Prozent und wird nach aktuellem Stand nach der Wahl die Regierung führen. Interessant wird, was jetzt aus der Messertat in Aschaffenburg folgt. Solche Ereignisse, auch Umweltkatastrophen, können den Ton noch einmal ändern. Wir sind zudem auch noch nicht in der heißen Phase des Wahlkampfes.