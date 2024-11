Die Entscheidung steht: Am 23. Februar 2025 wird Deutschland neu wählen. Während viele Abgeordnete erneut kandidieren wollen, verabschieden sich einige bekannte Gesichter endgültig aus der Bundespolitik. Ihre Gründe sind vielfältig: Für manche ist der zunehmende Druck in der Öffentlichkeit und der Verlust der Freude am direkten Bürgerkontakt ein Anlass, sich zurückzuziehen. Andere sind enttäuscht, weil ihre politischen Anliegen selbst in den eigenen Reihen wenig Gehör fanden. Oft jedoch geht es schlicht darum, mehr Zeit für Familie und Partnerschaft zu haben.