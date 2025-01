Die Union verliert im "Deutschlandtrend" an Zustimmung – und die Umfrage entstand vor der Abstimmung am Mittwoch. Das BSW landet hinter der Linken.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist im aktuellen "Deutschlandtrend" erstmals hinter der Linkspartei gelandet. Das BSW verlor verglichen mit der Umfrage Anfang Januar einen Punkt und landete mit vier Prozent auf dem bislang schwächsten Wert in der ARD-Sonntagsfrage, wie der Sender am Donnerstagabend mitteilte. Die Linkspartei würde mit fünf Prozent (plus eins) den Einzug ins Parlament schaffen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.