Klingbeil war am Dienstag für ein Telefonat auf Anfrage nicht zu erreichen. Eine Sprecherin der SPD verwies auf Termingründe. Später ließ sie ausrichten: "Ich dementiere die Meldung. Die Darstellung ist falsch."

Am Mittwoch haben t-online und "Tagesspiegel" einen detaillierten Fragenkatalog an Klingbeil nachgereicht, der von einer Sprecherin der SPD beantwortet wurde. Wir dokumentieren die Fragen und Antworten im Folgenden. t-online und "Tagesspiegel" bleiben bei ihrer Darstellung. Lars Klingbeil sagte im Hinblick auf die Recherche lediglich: "Olaf Scholz ist der Richtige. Gerade in diesen Zeiten braucht es jemanden mit Erfahrung im Kanzleramt."