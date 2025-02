Chialo ist seit eineinhalb Jahren Kultursenator in Berlin, nachdem er 2016 in die Partei eingetreten war. Zuvor war er kurzzeitig Mitglied der Grünen, verließ die Partei aber wegen ihrer Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Der Union trat er schließlich wegen Angela Merkels Geflüchtetenpolitik bei und stieg schnell auf. 2021 kandidierte er für den Bundestag, verfehlte aber den Einzug. Kurz darauf wurde er in den Bundesvorstand gewählt, ein Jahr später berief ihn der Regierende Bürgermeister Kai Wegner in den Senat.