Sein tieferliegendes Problem aber ist, dass man ihm nicht mehr glaubt, weil er schon so viel Unglaubwürdiges behauptet hat. Er keine Erinnerung an ein Schlüsseltreffen mit dem Chef der Warburg Bank in der Cum-Ex-Affäre mehr haben will zum Beispiel. Deshalb fällt es auch nicht leicht, ihm zu glauben, dass der "Hofnarr"-Vorwurf an den CDU-Politiker Joe Chialo auf dessen politische Verortung innerhalb der CDU ("linksliberal") und nicht auf dessen Hautfarbe (schwarz) gemünzt war. Das eine wäre eine Rempelei, die man so oder so finden kann. Das andere wäre Rassismus. Und eine Sauerei. Ein Unterschied, der unbedingt zu klären wäre.