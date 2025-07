Der Segula Technologies Standort in Rüsselsheim (Archivbild): Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1.000 Mitarbeiter in Deutschland. (Quelle: IMAGO/Schoening/imago-images-bilder)

Die Deutschlandsparte des französischen Ingenieur-Konzerns und Opel-Partners Segula steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wie die Zeitung "Main Spitze" berichtet, hat ein Tochterunternehmen, die Segula Technologies GmbH, beim Amtsgericht Darmstadt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt.

Der Mutterkonzern, welcher hauptsächlich Entwicklungsdienstleistungen für die Automobilindustrie anbietet, hatte vor fünf Jahren rund 700 Beschäftigte vom Opel-Entwicklungszentrum übernommen. Derzeit arbeiten laut Unternehmensangaben etwa 500 Menschen an ihren beiden Standorten in Rüsselsheim und Rodgau-Dudenhofen.

Schon 2023 Schwierigkeiten

1.000 Mitarbeiter in Deutschland

Laut Unternehmerverband Südhessen beschäftigt der Mutterkonzern Segula Technologies insgesamt rund 1.000 Mitarbeitende in Deutschland. Der Konzern mit Hauptsitz in Frankreich ist seit Mitte der 1980er-Jahre international tätig und betreibt nach eigenen Angaben 140 Niederlassungen in über 30 Ländern. In Deutschland ist Segula laut Verband als Komplettanbieter für Entwicklungs- und Erprobungsleistungen im Automotive-Bereich aktiv – von der Konzeptphase über die Produktionsplanung bis zur Serienbetreuung.