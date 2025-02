Deutschland ist im Inneren gesellschaftlich polarisiert, von außen bedroht durch Russlands Neoimperialismus und Donald Trumps zunehmend nationalistischeren Kurs. Haben Sie Hoffnung, dass Deutschland sich unter einer neuen Regierung wappnen kann?

Es wird nicht genug über innovative Problemlösungen nachgedacht in Deutschland. Unser Denken ist verfettet. Noch geht es den meisten hierzulande gut, dem jahrzehntelang aufgebauten Wohlstand sei gedankt. Aber nun droht der Abstieg. Die Angst davor zeigt sich im Wahlergebnis. Wegen der Trumps, Putins, Xis, Erdoğans und ihresgleichen läuten die Alarmglocken schon länger. Nach der Wahl noch lauter. Wollen wir sie weiter überhören? Das Potenzial Deutschlands ist riesig, man muss es aber aktivieren.

Trauen Sie dies Friedrich Merz von der Union oder Lars Klingbeil von der SPD zu?

Merz ja. Bevor Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, haben ihn selbst ernannte Intellektuelle als Deppen der Nation dargestellt. Dann stellte sich heraus, dass dieser vermeintliche Hinterwäldler ein höchst erfolgreicher Kanzler wurde. Menschen wachsen in Aufgaben hinein, manche wachsen auch an den Herausforderungen. Warum sollte das neben Merz nicht auch Klingbeil gelingen?

Allerdings regiert Merz nicht allein, sondern es braucht an allen Schaltstellen der Politik dringende Reformen.

Sagen wir es ganz offen: Deutschland verfügt derzeit mehrheitlich bestenfalls über durchschnittliches politisches Personal. Das ist üblich in guten Zeiten. Nun wissen wir aus der Geschichte, dass charismatische Persönlichkeiten am ehesten in Krisenzeiten eine Chance bekommen. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill oder Charles de Gaulle sind positive Beispiele, aber wir kennen auch die negativste Figur der Geschichte: Adolf Hitler. Trump ist ebenfalls ein Charismatiker.

Haben Sie bereits jemanden als charismatische Führungspersönlichkeit bei uns ausgemacht?

Wir haben eine Krise, aber noch keine entsprechenden charismatischen Persönlichkeiten. Jedenfalls sind sie bislang nicht ohne weiteres erkennbar. Ich bin in diesem Punkt gar nicht so pessimistisch, was die Zukunft und vor allem Friedrich Merz betrifft.

Ihr Ratschlag lautet, aus alten Denkmustern auszubrechen. Wie soll das gelingen?

Nehmen wir die Wirtschaftskrise als Beispiel, die genau genommen eine Innovationskrise ist. Die Wirtschaft hängt von fähigen Köpfen und Händen ab. Werden diese ausreichend gefördert in der Ausbildung, in den Betrieben, an den Universitäten? Und das Gleiche gilt auch für Journalisten. Sie stammen häufig aus den Geisteswissenschaften, also meinen Disziplinen. Wenn dort an den Universitäten allerdings mehr Aktivismus als Wissenschaft betrieben wird, dann haben wir ein Problem: Denn dann haben wir Leute, die lediglich ihre Meinung kundtun, aber nicht zur Analyse imstande sind. Das gilt weniger für die Natur- und Ingenieurswissenschaften, aber da fehlt der Nachwuchs. Woher soll also Innovation für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen? Aus einem kranken Bildungs- und Wissenschaftssystem?