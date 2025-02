Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) blüht in diesen Tagen auf, als drehte er eine Ehrenrunde: In den zahllosen Fernsehdebatten der vergangenen Wochen wirkt der SPD-Politiker so, wie ihn kaum jemand kannte: angriffslustig, emotional, sympathisch.

Weichenstellungen noch in der Nacht?

Nach t-online-Informationen trifft sich das höchste Gremium der SPD, das Parteipräsidium, noch am Wahlabend zu einer Sondersitzung im Willy-Brandt-Haus. Zunächst ist Scholz noch mit den Spitzenkandidaten der anderen Parteien in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF , die bis 21.15 Uhr dauert. Im Anschluss fährt der Kanzler in die Berliner Parteizentrale. Thema des Treffens der Spitzengenossen: Das Wahlergebnis und wie es jetzt weitergeht.

Auch in der Fraktion könnte es zu einem Wechsel an der Spitze kommen. Rolf Mützenich ist bei den Abgeordneten zwar beliebt, hat aber seit der Debatte über den richtigen Kanzlerkandidaten im vergangenen November, als er sich offen für Scholz aussprach, an Sympathien eingebüßt. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass Scholz bei einer Wahlniederlage keinen Spitzenposten in der SPD übernehmen wird. Ob er sein Direktmandat in Potsdam, falls er es gewinnen sollte, annehmen oder gar eine Rolle in möglichen Koalitionsverhandlungen spielen wird, ist noch unklar. Einen Ministerposten in einer unionsgeführten Koalition hat Scholz ausgeschlossen.