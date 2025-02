Zwei Tage vor der Bundestagswahl bleibt die Union laut einer aktuellen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos die stärkste Kraft, verliert jedoch leicht an Zustimmung. 30 Prozent der Wahlberechtigten geben an, am 23. Februar 2025 für die Union stimmen zu wollen – ein Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung vor zwei Tagen.