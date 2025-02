Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Liberalen fliegen aus dem Bundestag, schon wieder. Parteichef Lindner wirft hin. Wie geht es jetzt weiter? Und vor allem: mit wem?

Die Bombe ließ Christian Lindner schon um 20.31 Uhr in der ARD platzen. "Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide", sagte er in der Berliner Runde der Parteichefs. Und weiter: "Wenn morgen meine politische Laufbahn endet, dann scheide ich mit nur einem Gefühl: Dankbarkeit."

Inzwischen ist es morgen, Montag, der Tag nach der Wahl. Und der von Lindner beschriebene Fall ist eingetreten. Die FDP, in den ersten Prognosen und Hochrechnungen zunächst noch hoffnungsfroh mit knapp 5 Prozent in den Wahlabend gestartet, hat es nicht gepackt. Die Liberalen fliegen aus dem Parlament, zum zweiten Mal binnen zwölf Jahren. Die Partei steht jetzt genau dort, wo Lindner sie einst als Parteichef übernommen hat: in der außerparlamentarischen Opposition (Apo).

Lindner, der am späteren Abend via X noch nachgelegt hatte, dort ohne "Wenn" vom Ende seiner Zeit in der "aktiven Politik" sprach, wird in den Führungsgremien der Partei wohl am Vormittag offiziell seinen Rücktritt erklären. Für 14 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt, dann wird es auch die Öffentlichkeit final erfahren. Der Mann, der am längsten Chef der FDP war, länger noch als Hans-Dietrich Genscher, nimmt seinen Hut. Isch over.

Die Liberalen stehen damit nach dreieinhalb Jahren in der Ampel vor einem Trümmerhaufen. Wie geht es weiter? Und vor allem: mit wem?

Der Wahlabend beginnt hoffnungsfroh

Am frühen Sonntagabend will sich diese Fragen zunächst noch niemand stellen. Auf der Wahlparty im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in der Berliner Reinhardtstraße wird um 18 Uhr sogar gejubelt. In den ARD-Zahlen reicht es mit einem Wert von 4,9 Prozent zwar knapp nicht, das ZDF aber prognostiziert 5,0 Prozent, Wiedereinzug in den Bundestag, allen Widrigkeiten und den mauen Umfragen der vergangenen Monate zum Trotz. Sogar eine Regierungsbeteiligung, eine Deutschlandkoalition von CDU/CSU, SPD und FDP scheint in diesen Minuten möglich.

Weißweingläser klirren aneinander, mancher trinkt profan auch Bier. Es ist voll. Am Büfett bilden sich Schlangen, gereicht werden Chili con und Chili sin Carne, außerdem Zwiebelkuchen und Kartoffelsalat mit Würstchen. Erst mal was essen, verspricht ja ein langer Abend zu werden. Die Stimmung schwankt zwischen gelöst und angespannt. Für den Moment aber ist sie eher gelöst.

Auffällig ist zu diesem Zeitpunkt aber bereits, dass sich von der Parteispitze lange niemand blicken lässt unten im Atrium, wo die Basis jubelt. Während in der ersten Stunde nach Schließen der Wahllokale nach und nach alle Parteichefs vor das klatschende Publikum treten, vereinzelt auch die Generalsekretäre der Konkurrenz ihre Einordnung in die filmenden Kameras sprechen, bleibt die Prominenz der FDP zunächst lange oben in den Büroräumen der Bundesgeschäftsstelle.

Die Zahlen sinken, die Stimmung kippt