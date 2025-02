Das sind die AfD-Hochburgen im Westen

In den ostdeutschen Bundesländern ist die AfD bereits seit Längerem etabliert und gewann bei der Bundestagswahl 2021 mehrere Wahlkreise. In diesem Jahr ist die blaue Dominanz noch deutlicher zu erkennen. Sie holte in 46 von 48 Wahlkreisen die meisten Zweitstimmen. Doch auch im Westen feierte sie nun Erfolge. Zwei Wahlkreise gingen an die AfD.