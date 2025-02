Nach der schweren Wahlniederlage kündigt die SPD Neuerungen an. An der Parteispitze soll sich allerdings vorerst nichts ändern.

Trotz der Wahlniederlage will die SPD-Parteispitze vorerst keine persönlichen Konsequenzen ziehen. Während Lars Klingbeil anstrebt, am Mittwoch zum neuen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gewählt zu werden, will Saskia Esken weiter Co-Parteichefin bleiben. Das erklärten Klingbeil und Esken am Montag im Willy-Brandt-Haus.