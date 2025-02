Im Wahlkampf war es Ziel und Traum der AfD : Mindestens 25 Prozent der Sitze im Parlament zu gewinnen, um Untersuchungsausschüsse in rauen Mengen einsetzen zu können. Knapp verfehlte die in Teilen rechtsextreme Partei ihr Ziel. Nun aber könnte sie es womöglich doch noch erreichen – ausgerechnet dank einer Initiative der Grünen.

Sollten Union und SPD nun erfolgreich eine Regierung bilden, bestände die Opposition künftig aus der AfD, den Grünen und der Linkspartei. Das Problem: Grüne und Linke zusammen verfehlen diese Mehrheit – ebenso wie die AfD, mit der beide auch auf keinen Fall zusammenarbeiten wollen. Wird es in den nächsten Jahren also keine Untersuchungsausschüsse mehr geben können, schlicht weil die Mehrheit ohne die AfD fehlt? Klemmt das "schärfste Schwert" der Opposition?

Grüne: "Da werden wir nachsteuern müssen"

Als eine Journalistin das die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag im Bundestag fragt, wird die überraschend deutlich: "Ich denke, da werden wir nachsteuern müssen", sagt sie. Man habe schon einige Male in der Geschichte des Bundestags die Situation gehabt, dass verbriefte Rechte der Opposition nicht gehalten werden konnten. "Und wir haben dann immer im demokratischen Konsens Lösungen dafür gefunden."

Die Grünen verträten diese Auffassung, sagt Haßelmann: "Wir können an so einer Stelle nicht abhängig sein von der AfD und der extremen Rechten im Deutschen Bundestag."

Für die AfD wäre das ein Geschenk

Für die AfD wäre eine Veränderung des Quorums ein Geschenk. Die Partei hat mit dem Ziel von Untersuchungsausschüssen im Wahlkampf geworben. Rund zwei Wochen vor der Wahl sagte AfD-Chefin Alice Weidel im ZDF in einer Talkrunde zur besten Sendezeit: Sie hoffe darauf, 25 Prozent der Sitze zu erreichen, um alleine Untersuchungsausschüsse einsetzen zu können. Als Beispiel nannte sie einen Corona-Untersuchungsausschuss oder einen zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee .

Und das ist kein leeres Versprechen. Die AfD hat in der Vergangenheit im Bundestag schon versucht, Untersuchungsausschüsse zu ganz unterschiedlichen Themen zu lancieren. Darunter: Corona, Stellenbesetzungen und familiäre Verquickungen im Umfeld der Bundesregierung, Finanzskandale wie Cum-Ex und Wirecard. An diesem Dienstag forderte AfD-Landeschef Björn Höcke aus Thüringen bei "The Pioneer" eine "Aufarbeitung der Merkel-Ära, am besten auch im Rahmen eines Untersuchungsausschusses".