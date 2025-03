Union und SPD nähern sich wohl bei Migrationsthemen an

Grenzkontrollen, Drittstaatsverfahren, mehr Polizisten: Union und SPD sollen sich während der Sondierungen in Migrationsfragen annähern.

Nach der Bundestagswahl sind die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD in vollem Gange. Am Freitag kamen sich Vertreter der Parteien wohl in einigen zentralen Fragen zur Migration näher, wie "Table.Media" berichtet.