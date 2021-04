LIVEKanzlerkandidatin der Grünen

Baerbock: "Habe große Demut und großen Respekt vor dieser Aufgabe"

Erstmals in ihrer Parteigeschichte wollen die Grünen in das Kanzleramt einziehen. Annalena Baerbock soll als Kanzlerkandidatin antreten. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Während die K-Frage in der Union noch heiß diskutiert wird, haben sich die Grünen still und leise geeinigt. Annalena Baerbock geht für die Partei ins Rennen um die Kanzlerkandidatur, Robert Habeck will ihr dabei den Rücken stärken. Die Partei hat sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD.

Verfolgen Sie die Verkündung der Grünen oben im Livestream oder im t-online-Liveticker:

11.38 Uhr: Frage: Wie viel Prozent wollen Sie bei der Wahl im September holen? Wie wollen Sie Wähler überzeugen?

Frage: Schwierige Phasen in der Entscheidungsfindung?

11.35 Uhr: Frage: Was waren am Ende die zentralen Kriterien, die für Sie sprachen?

Frage: Wie sieht die konkrete Aufgabenverteilung im Wahlkampf aus?

Baerbock: "Es ging nicht darum, wer macht was besser oder schlechter." Beide hätten es sich gegenseitig zugetraut. Vertrautes werde vertraulich behandelt. "Aber natürlich hat auch die Frage der Emanzipation bei der Entscheidung eine zentrale Rolle gespielt." Man werde den Wahlkampf gemeinsam mit Habeck anführen.

11.33 Uhr: Nun beginnt die Pressekonferenz.



Frage: Wann haben Habeck und Baerbock entschieden? Steht das schon länger fest und warum sind sie es geworden?

Frage: Bisher keine große Führungserfahrung – ist das nicht ein Problem, dass das Kanzleramt ein paar Nummern zu groß werden wird? Wie stehen Sie zu einer Grün-schwarzen Koalition?

Baerbock: Das ganze sei ein Prozess gewesen. Man konnte Kriterien abwägen, es sei nicht immer einfach gewesen. Die Entscheidung sei vor Ostern gefallen. "Ja, ich habe große Demut und großen Respekt vor dieser Aufgabe."

11.20 Uhr: In wenigen Minuten können Journalisten Fragen an Annalena Baerbock stellen.

11.18 Uhr: "Ich freue mich zusammen mit euch und der gesamten Partei auf den anstehenden Wahlkampf." Deshalb fordere man die Union heraus. Es habe außerhalb der Union und SPD noch keinen Kanzler gegeben. Das Land brauche einen Neuanfang.

11.16 Uhr: Baerbocks Ansprache ist beendet. Nun spricht der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. "Wir setzen Maßstäbe, wie moderne Führung aussieht." Es sei ein großer Tag für Baerbock und für die Partei. "Wir treten an, um die Weichen auf Zukunft zu stellen."

11.14 Uhr: "Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. (...) Ich trete an für Erneuerung." Sie wolle vorausschauende Politik bieten. "Wir haben jetzt die Aufgabe, das Gute, das Beste in die Zukunft zu tragen." Sie wisse, wie hoch die Erwartungen sind. "Es wird uns als Partei gehörig fordern, es wird nicht immer leicht sein, aber wir gehen das gemeinsam an."

11.12 Uhr: "In unserem Europa steckt so wahnsinnig viel. So viele Menschen bringen sich ein. (...) Ich will, dass wir das beste, was in diesem Land steckt, möglich machen." Dafür müsse man unter anderem in Forschung und sozialen Zusammenhalt investieren. Eine Veränderung sei nur möglich, "wenn wir auch eine andere politische Kultur pflegen".

11.10 Uhr: "Jetzt ist die Zeit, in diesem Sinne eine gute Regierung anzuführen." Man müsse Politik aus dem Konkreten heraus machen. Es müsse Ausnahmen von festgefahrenen alten Regeln geben. "In diesem Ausnahmemodus allein kommen wir aber nicht weiter. Es gilt jetzt, neue Regeln zu schaffen."

11.08 Uhr: Baerbock erinnert sich an den Tag, als das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde. "Was alles nicht geht, haben wir in den letzten Jahren genug gehört. Aber es zählt jetzt, was alles geht."

11.06 Uhr: Nun hat Annalena Baerbock das Wort. "So beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei und wenn wir es gut machen, auch für unser Land." Man müsse Veränderungen machen – für ein gerechtes Land. Der Staat solle digital funktionieren und wertoffen sein. "Ein Deutschland im Herzen Europas".

11.04 Uhr: Habeck verkündet, dass Annalena Baerbock als erste Kanzlerkandidatin der Grünen antreten wird. Man werde den Wahlkampf aber zusammen führen. "Ich selbst werde in den nächsten Phasen noch stärker als zuvor meine Regierungserfahrung (...) nutzen."

11.03 Uhr: Der Erfolg habe eine paradoxe Seite. Jetzt passiere etwas, "was noch vor Jahren unmöglich schien." Einer von beiden müsse einen Schritt zurücktreten. In den vergangenen Tagen und Wochen habe es vertrauliche Gespräche gegeben.

11.01 Uhr: Robert Habeck und Annalena Baerbock betreten das Rednerpult. "Es waren gute dreieinhalb Jahre", sagt Habeck mit Blick auf die Doppelspitze der Grünen. "Wir haben einen neuen Führungsstil integriert." Man solle aneinander wachsen und sich nicht gegenseitig die Beine wegtreten. Die Grünen seien trotz der Pandemie stabil und erfolgreich geblieben.

11 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in Kürze.